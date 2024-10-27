عارضة ازياء تتهم جراح تجميل من أصول شرقية بالاعتداء عليها بوحشية

MENAFN - Khaberni) خبرني - حول جراح تجميل في الولايات المتحدة عارضة أزياء أجنبية إلى "عبدة جنسية" وأخضعها لانتهاكات طبية مروعة، وفقا لدعوى قضائية أثارت الجدل.

وبحسب الدعوى، اعتدى عمار محمود (40 عاما) على صديقته السابقة مايا ويلو سياس (25 عاما) بوحشية.

وزعمت سياس أن محمود أخذها سرا إلى منتجع ألينيا الطبي، حيث قام بحقنها بحشو حول عينها المتورمة جراء الضرب دون مخدر، حيث قالت: "لقد وخز الإبرة في وجهي لدرجة أنني شعرت بها تخدش العظم".

وتزعم العارضة في الدعوى التي رفعتها في المحكمة العليا بمانهاتن، أن محمود مدمن جنس عنيف، ويتعاطى المخدرات والكحول.

وتعتقد أيضا أن محمود قام بضرب وإساءة معاملة نساء أخريات، وهو الاتهام الذي تردد صداه في دعوى قضائية رفعتها زوجة الطبيب السابقة في عام 2014.

ووثقت سياس الكدمات والإصابات الأخرى، التي زعمت أنها تلقتها على يدي محمود أثناء علاقتهما التي استمرت 9 أشهر، في صور صادمة كانت ضمن الشكوى المدنية المكونة من 16 صفحة.

وقال محاميها لاري هاتشر: "لقد حولها حرفيا إلى عبدة جنسية".

والتقت سياس بمحمود خلال زيارة إلى ميامي في أبريل 2023، حيث حضرا حفلة على متن يخت. وقالت سياس لصحيفة "واشنطن بوست" إنه حاول إدخالها في علاقة ثلاثية معه وصديقته في ذلك الوقت. فرفضت عرضه لكنها أعجبت به وظلا على اتصال.

وبعد فترة وجيزة، جاءت إلى مدينة نيويورك من أجل وظيفة أخرى في مجال عرض الأزياء، وبعد موعد سريع، بدأت علاقة معه.

وتقول الدعوى إن محمود أغرق سياس بالهدايا الباهظة والرحلات إلى ميامي ودبي، قبل أن يعرض عليها الانتقال للعيش معه. لكن سرعان ما واجهت سياس الجانب المظلم في شخصية محمود، بما في ذلك إساءة استخدامه بشكل منتظم لمخدر الكيتامين ومادة 2C، وهي عقار مخدر صناعي.

وجاء في الدعوى القضائية: "في كل ليلة تقريبا، كان الدكتور محمود يتعاطى المخدرات والكحول بشكل مفرط، ويفرض نفسه على سياس في جميع ساعات الليل، بغض النظر عما إذا كانت موافقة على الأفعال الجنسية، أو حتى واعية".

وبعد تناول العشاء مع محمود في السابع من يونيو 2023، استيقظت سياس في منتصف الليل لتجده يحتفل مع 3 عاهرات في الشقة. وواجهت محمود، فدخل في نوبة غضب عنيفة.

وجاء في الدعوى القضائية: "بعد مغادرة السيدات، قام الدكتور محمود بإلقاء سياس على الأرض بعنف، وضربها بلا رحمة على وجهها وجسدها، ووضع وسادة على وجهها في محاولة لخنقها، مما تسبب في فقدانها الوعي".

وجعل الضرب الوحشي من المستحيل التعرف على سياس، حيث كانت عينها منتفخة ومغلقة، وعظمة العين محطمة، ورأسها مشوهة، وجسدها ووجهها مغطيان بالدماء والكدمات.

واعتذر محمود، لكنه أجبرها على البقاء داخل شقته حتى لا يتمكن أحد من رؤية إصاباتها، وكان يراقب موقعها عبر هاتفه ويهددها بعواقب وخيمة إذا حاولت المغادرة، بحسب أوراق المحكمة.

وتزعم الدعوى القضائية أن محمود استغل خلال هذا الوقت مكانته كطبيب لوصف مضادات الاكتئاب لسياس، بالإضافة إلى إجبارها على تناول الكيتامين "لإبقائها مطيعة ومطيعة".

وفي أواخر يوليو، وبعد أن هدأت الكدمات والتورم لدى سياس، زُعم أن محمود نقلها إلى العيادة التي يعمل فيها لعلاج تجويف عينها المكسور، وتغطية إساءة معاملته لها.

"وعلى الرغم من حاجتها الواضحة إلى العلاج الطبي المناسب، فقد أخذ الدكتور محمود على عاتقه مهمة إخفاء الضرر الجسدي الذي ألحقه بها، تحت ستار رخصته الطبية التي أساء استخدامها"، كما جاء في الدعوى.

وقام محمود بحقن مادة مالئة في منطقة عين سياس دون مخدر، وهو عمل سادي من "القسوة المتعمدة"، أصيبت على إثره سياس بصدمة جسدية وعقلية.

واستمرت مزاعم الإساءة والتلاعب وإعطاء المخدرات لمدة 3 أشهر أخرى، بما في ذلك حادثة وقعت في أكتوبر 2023، حيث قامت امرأة كانت في غرفة الضيوف مع محمود، بلكم سياس في وجهها مرارا وتكرارا بينما كان الطبيب يمسكها، وفقا لأوراق المحكمة.

وتصاعدت أيضا الاعتداءات الجنسية المزعومة التي تعرضت لها من محمود، "بإجبارها على المشاركة في أنشطة جنسية مع غرباء، والاعتداء عليها جنسيا وهي فاقدة للوعي، وتقييدها جسديا وتهديدها"، وفقا للدعوى.

وقالت سياس إنها تمكنت في النهاية من الهروب من محمود بعد أن ذهبت إلى كاليفورنيا للعمل ولم تعد أبدا، حتى أنها تركت كل ممتلكاتها في شقته.

وتزعم الدعوى القضائية، التي تتهم محمود بانتهاك قانون حماية ضحايا العنف بدافع الجنس في المدينة، والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية والإهمال، أن سياس عانت بسبب إصاباتها النفسية والجسدية.

من جهته، نفى محمود لصحيفة "واشنطن بوست" "بشكل قاطع" الاتهامات الموجه له، وقا إنها لا تعكس شخصيته. ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات وقال إنه سيرتب لتمثيل قانوني.