3 قتلى بعد انهيار مبنى في إسبانيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تسبب إثر انهيار مبنى سكني في مدينة سانتاندير شمالي إسبانيا، أمس السبت، في 3 قتلى على الأقل، وأعلنت أجهزة الطوارئ في إقليم كانتابريا نقل
8 مصابين إلى المستشفى.
وتردد أن الانهيار كان بعد انفجار تسبب في اندلاع حريق أخمدهفيما بعد،
لكن أجهزة الطوارئ واصلت البحث عن ضحايا وسط الأنقاض حتى بعد الظهر.
ونقل التلفزيون الرسمي "أر.تي.في.إي" عن السلطات أن من بين المصابين أيضاً سكان مبان مجاورة تعرض بعضها لأضرار بالغة، وأضافت
القناة أن ضابطي شرطة أصيبا أيضاً بجروح طفيفة خلال الإنقاذ.
وحسب
"أر.تي.في.إي" كان يعيش في المبنى المؤلف من 3 طوابق، 21 ساكناً
وقت الحادث.
وقالت يوجينيا غوميز، رئيسة منطقة كانتابريا وعاصمتها سانتاندير: "يجب أن نؤكد الوفاة المأساوية لثلاثة".
ونقلت القناة عن غوميز أن المبنى انهار في الساعات الأولى من الصباح، بسبب انفجار غاز على الأرجح.
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