3 قتلى بعد انهيار مبنى في إسبانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسبب إثر انهيار مبنى سكني في مدينة سانتاندير شمالي إسبانيا، أمس السبت، في 3 قتلى على الأقل، وأعلنت أجهزة الطوارئ في إقليم كانتابريا 8 مصابين إلى المستشفى.

وتردد أن الانهيار كان بعد انفجار تسبب في اندلاع حريق أخمدهفيما بعد،

لكن أجهزة الطوارئ واصلت البحث عن ضحايا وسط الأنقاض حتى بعد الظهر.

ونقل التلفزيون الرسمي "أر.تي.في.إي" عن السلطات أن من بين المصابين أيضاً سكان مبان مجاورة تعرض بعضها لأضرار بالغة، وأضافت

القناة أن ضابطي شرطة أصيبا أيضاً بجروح طفيفة خلال الإنقاذ.

وحسب

"أر.تي.في.إي" كان يعيش في المبنى المؤلف من 3 طوابق، 21 ساكناً

وقت الحادث.

وقالت يوجينيا غوميز، رئيسة منطقة كانتابريا وعاصمتها سانتاندير: "يجب أن نؤكد الوفاة المأساوية لثلاثة".

ونقلت القناة عن غوميز أن المبنى انهار في الساعات الأولى من الصباح، بسبب انفجار غاز على الأرجح.



