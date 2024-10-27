بيان دولي مشترك يحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة الأونروا

وحث الوزراء في بيان صدر عنهم اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات "الأونروا"، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين.

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