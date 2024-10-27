تشييع جثمان الشهيد صبري أحمد في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN- شيع أهالي قرية عزون عتمة شرق محافظة قلقيلية والقرى المجاورة، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب صبري سامر أحمد (23 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الرأس، خلال وجوده عند جدار الفصل العنصري.
وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، باتجاه منزل عائلته، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
وجرت صلاة الجنازة على الشهيد، بعد صلاة الظهر في مسجد القرية، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارع القرية، وسط هتافات منددة بمواصلة الاحتلال جرائمه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية بالحي الشرقي.
وقال أمين سر منطقة الشهيدة مريم عمر "مجد أبو حجلة"، خلال التشييع، إن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، غير مكترث بالقوانين والأعراف الدولية، داعيا إلى ضرورة التحرك على كل المستويات لتجريم الاحتلال ومحاكمته على ذلك.
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