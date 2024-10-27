تشييع جثمان الشهيد صبري أحمد في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN- شيع أهالي قرية عزون عتمة شرق محافظة قلقيلية والقرى المجاورة، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب صبري سامر أحمد (23 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الرأس، خلال وجوده عند جدار الفصل العنصري.

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، باتجاه منزل عائلته، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وجرت صلاة الجنازة على الشهيد، بعد صلاة الظهر في مسجد القرية، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارع القرية، وسط هتافات منددة بمواصلة الاحتلال جرائمه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية بالحي الشرقي.

وقال أمين سر منطقة الشهيدة مريم عمر "مجد أبو حجلة"، خلال التشييع، إن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، غير مكترث بالقوانين والأعراف الدولية، داعيا إلى ضرورة التحرك على كل المستويات لتجريم الاحتلال ومحاكمته على ذلك.

