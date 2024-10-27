د. أبو هولي الاونروا خصصت 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات شمال الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي ان الاونروا خصصت 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات شمال الضفة الغربية لافتا الى ان تحديد أولويات الاستجابة العاجلة للمخيمات التي تشمل إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيلها؛ وإعانات الإيجار والمساعدات النقدية؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي؛ وتوفير قسائم الطعام الطارئة تتم من خلال التنسيق معدائرة شؤون اللاجئين ولجان خدمات المخيمات .

وأكد د. أبو هولي بوجود تنسيق مستمر ومنتظم بين دائرة شؤون اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" مشيراً الى عقد أكثر

من 25 اجتماعًا في عام 2024 لمتابعة أخر المستجدات بشأن الاونروا في ظل ما تمر به من تحديات في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية .

وتلقى د. أبو هولي اليوم

رسالة خطية من مفوض عام الاونروا فيليب لااريني أكد فيها الأخير حرص وكالته على استمرار التنسيق المنتظم مع الدول العربية المضيفة من خلال اللقاءات المباشرة الوجاهية او غيرها بشأن المناصرة والدعم للوكالة، والبحث عن اليات لمواجهة التحديات التي تواجه الاونروا ومعالجة المشاكل العالقة التي تواجهها

المخيمات واللاجئين في اطار خطتها الاستراتيجية .

وأكد في رسالته بأن المكتب التنفيذي

للأونروا يعقد اجتماعات متكررة مع ممثلي الدول المضيفة في اللجنين الفرعية والاستشارية، ويجتمع المفوض العام بانتظام مع الحكومات المضيفة على المستوى الوزاري، يتم التبادل فيها المشورة التوافقية والدعم السياسي للوكالة بشأن سبل المضي قدمًا.

وبخصوص طلب دائرة شؤون اللاجئين بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة حول استهداف إسرائيل لمقراتها وموظفيها أوضح المفوض في رسالته بأن

دعا إلى إجراء تحقيق، خلال جميع مشاركاته العامة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك. لافتا الى ان قرار المباشرة بالتحقيق ليس من سلطة المفوض العام، وهو يعتمد على الدول الأعضاء.

وأوضحت الاونروا في رسالتها بانها وضعت خطة شاملة، بالتنسيق مع مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، والتي تتم مراجعتها وتحديثها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة. وقد باشرت الخطة، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بتنفيذ خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الأساسية، والتي وصلت إلى أكثر من 450,000 طفل. ومنذ آب/أغسطس 2024، توسعت الخطة لتشمل أنشطة التعلم، مما يدل على التزام الأونروا بشمولية الدعم. خلال الأسابيع الأولى من "العودة إلى التعلم"، التي بدأت في آب/أغسطس 2024، وصلنا إلى أكثر من 7,500 طفل، من خلال مساحات التعلم المؤقتة في 36 مركز إيواء. ستزداد هذه الأرقام بشكل كبير بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية للتعليم.

واكد د. أبو هولي بان قرار الأونروا

بشأن استئناف عمل الموظفين في قطاع غزة اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024. يهدف فقط الى

السماح للأونروا بتحديد موقع وحالة جميع الموظفين، بما في ذلك الموظفون الذين يعملون بالفعل على أساس المياومة في غزة، والموظفين الذين غادروا غزة ويعيشون في أماكن أخرى. ولتحديد الموظفين داخل غزة الذين هم على استعداد لتولي مهام، بخلاف واجباتهم العادية، لدعم السكان الفلسطينيين في مراكز الإيواء وكذلك للمساعدة في حملة شلل الأطفال الأخيرة مؤكداً بان الاونروا أبلغت دائرة شؤون اللاجئين رسمياً بأنها لم تتخذ أي

قرار أو اجراء بشأن الموظفين المتواجدين خارج قطاع غزة، أو غير القادرين على العمل .

وفي ختام رسالته لدائرة شؤون اللاجئين، أعرب المفوض عن امتنانه للدعم المستمر والقوي من منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للأونروا، في ظل ما تواجه الاونروا من أزمة مالية فضلاً عن الهجمات التي تستهدف سمعتها، بالإضافة إلى الأحداث الكارثية في غزة. مؤكداً في رسالته بان الأونروا أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى دعم الدول الأعضاء والدول المضيفة في ظل سعي الاسرائيل الى إقرار قوانين تستهدف الاونروا