حرب وجودية.. أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس شمالي تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن إسرائيل تخوض "حرباً وجودية" وإنها تدفع "أثماناً مؤلمة" وفق تعبيره.
وفي أول تعليق على عملية الدهس شمالي تل أبيب قال نتنياهو إن الحرب فُرضت علينا، وإن تل أبيب تخوض في المقابل حربا وجودية.
وأضاف أن الحكومة تنتظر التحقيق النهائي في حادثة "غليلوت".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 6 أشخاص قتلوا في حادث الدهس شمالي تل أبيب، إضافة إلى نحو 50 إصابة، بينها 10 حالة الخطر.
ووقعت العملية بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية التي تضم مقر الموساد.
وتحدث نتنياهو عن الهجوم على إيران وقال إنه كان "دقيقا وحقق أهدافه".
وأضاف نتنياهو أن "سلاحنا الجوي ضرب بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة إلى إسرائيل".
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