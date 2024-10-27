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حرب وجودية.. أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس شمالي تل أبيب

10/27/2024 7:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض "حرباً وجودية" وإنها تدفع "أثماناً مؤلمة" وفق تعبيره.

وفي أول تعليق على عملية الدهس شمالي تل أبيب قال نتنياهو إن الحرب فُرضت علينا، وإن تل أبيب تخوض في المقابل حربا وجودية.

وأضاف أن الحكومة تنتظر التحقيق النهائي في حادثة "غليلوت".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 6 أشخاص قتلوا في حادث الدهس شمالي تل أبيب، إضافة إلى نحو 50 إصابة، بينها 10 حالة الخطر.


ووقعت العملية بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية التي تضم مقر الموساد.

وتحدث نتنياهو عن الهجوم على إيران وقال إنه كان "دقيقا وحقق أهدافه".


وأضاف نتنياهو أن "سلاحنا الجوي ضرب بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة إلى إسرائيل".


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