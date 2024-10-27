زعتر: إحياء التراث الفلسطيني عبر فنون الخشب في قلب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- في قلب مدينة الخليل، حيث تلتقي الأزقة الضيقة بالتراث الغني، يكتب أمير إدريس، الشاب البالغ من العمر 23 ربيعاَ، قصة جديدة تجسد الهوية الفلسطينية. كأحد الرحالة الفلسطينيين، أستكشف أمير جمال بلده من أعلى قمم جبال الشرق الأوسط، مما ألهمه لإنشاء مشروعه الفريد "زعتر".

فكرة "زعتر"

أطلق أمير وشقيقه أحمد مشروع "زعتر" تعبيرًا عن ارتباطهم العميق بتراثهم. كان اسم "زعتر" رمزًا للجذور الفلسطينية، إذ ينمو هذا النبات الأخضر في كل زاوية من الأرض ، معبرًا عن التجذر والهوية. الهدف من المشروع هو إحياء التراث بطريقة معاصرة من خلال تقديم قطع فنية فريدة تعكس الثقافة الفلسطينية فجاءت تلك الفكرة من أن جد هؤلاء الشابين نجار فكانت تلك مهنة اجدادهم وألهمهم هذا التراث العائلي ليعملوا به بطريقة تناسب العصر الحالي، فقال أمير: "جدي كان يوزع قوالب المعمول المصنوع من الخشب لجميع أنحاء فلسطين".

المنتجات والخدمات

يقدم الشقيقان لمسات فنية مميزة على القطع التي يقدمانها، حيث أسسوا متجرًا إلكترونيًا لعرض منتجاتهم من الخشب المحفور بأسلوب فريد. كل قطعة تحمل قصة، وتتميز بتصاميم مخصصة، بما في ذلك أدوات الطعام التي تعكس ذكريات جميلة وتحمل“روح” فهي ليست مجرد قطع خشبية بل تراث وهوية وفن فعبر متحمساً:“من يشترى تلك القطع يستخسر استخدامها ويرى بها تحفة فنية من جمالها”.

الطموحات والمستقبل

يسعى الشقيقان إلى إشراك 100 شاب وشابة في مشروعهم، مما يوفر فرص عمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين. "نريد أن نقدم فرصًا للجيل الجديد ليكون لديهم فرص في وطنهم"، كما يقول أحمد، مشددًا على أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي الذي يعيش ركود هائل بسبب حرب الابادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين.

التحديات

يواجه المشروع العديد من التحديات، خاصة في مجال التصدير فقال أحمد. "نواجه صعوبات في نقل البضائع إلى الخارج، وقد تستغرق عملية التصدير شهورًا"، مواضحاً أنهم يتعاملون مع هذه العقبات بعزيمة وإصرار، مؤكدين أن مشروعهم ليس مجرد بيع للخشب، بل هو منح للخشب روحًا ومعنى.

الالتزام بالتراث

يختار الشقيقان استخدام خشب الزيتون، الذي يُعتبر رمزًا للتراث الفلسطيني.“حرام أن نحرقه، يجب أن نخلق منه قطعًا فنية تدوم لسنوات” هكذا عبر أمير عن خشب الزيتون المستخدم في الصنع، مضيفاً بأن منتجات "زعتر"

تعكس التزامهم بتقديم شيء مميز وفريد لكل عميل بهذا الوطن وخارجه.

النجاح



مع مرور الوقت، بدأت قصة "زعتر" تجذب الانتباه، وأصبحت القطع الفنية جزءًا من بعض المنازل الفلسطينية. "زعتر هو براند خليلي فلسطيني أصلي" يفتخر الفلسطينيون به ويأخدونهم كهدايا لبعضهم وللمغتربين خارج الوطن لما يحمله من عبق ورائحة تذكرهم بوطنهم وتجعلهم يشعرون بأنهم قريبين منه.

الأمل والإلهام

توالت الأيام، ومع كل تحدٍ يواجهونه، كانت شغفهم وإصرارهم يعززان روح الأمل في قلوب الفلسطينيين. من خلال "زعتر"، أثبت أمير وأحمد أن الفنون والتراث قادران على تجاوز الصعوبات، وأن الحلم يمكن أن يتحقق حتى في أصعب الظروف.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.















