الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب بلدة حزما شمال القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /
PNN- أصيب شاب، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
قرب بلدة حزما شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على مركبة عند شارع حزما الرئيسي الرابط بين بلدتي حزما وعناتا، ما أدى إلى إصابة شاب كان بداخلها واعتقاله دون معرفة حالته.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المركبات ومنعتها من المرور.
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