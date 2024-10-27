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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب بلدة حزما شمال القدس

10/27/2024 7:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /
PNN- أصيب شاب، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
قرب بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على مركبة عند شارع حزما الرئيسي الرابط بين بلدتي حزما وعناتا، ما أدى إلى إصابة شاب كان بداخلها واعتقاله دون معرفة حالته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المركبات ومنعتها من المرور.

MENAFN27102024000205011050ID1108821892

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