موجز تاريخ عصا السنوار

MENAFN - Amman Net) عزيزي.. أرجو أن تصلك رسالتي هذه وأنت في خير وعافية ممسكًا بقلمك. كم أحب قراءة الرسائل، وأكره كتابتها. ولكن الخطب جليل، والمصاب عظيم، والانصراف عن الكتابة اليوم لون من التولّي المذموم، فالكلمات التي لا تصطفّ اليوم لتشكل محكيّة تساند المقاومة هي كلمات زور.

ها قد رحل السنوار، عنيدًا عاش، ومستفرغًا لوسعه في الغاية التي أوقف حياته عليها. انطفأ نجم في سماء فلسطين، بل في سماء الوطن العربي. لقد صدّعت رؤوسنا العواصم العربية بانتظار صلاح الدين، فلما ظهر رجل لا يقلّ عنه حزمًا وعزمًا انصرفت عنه، ولم تتبعه سوى آلاف الأصابع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصرته بجيوش من التغريدات. أما هو فقد قاتل "ولم يضرّه من خذله" حتى إذا لم يبقَ في يده سوى عصاه، وقد أثبتته الجراح، ألقى العصا، مقاومةً وبلوغا للغاية، والعرب تقول فلانٌ ألقى العصا "تعني أنه وصل إلى غايته ومراده"، هكذا قال أسامة بن المنقذ، الفارس الأمير (ت 584هـ/1188م).

لتلك العصا يا صديقي نسبٌ عريق في عصيّ الصالحين. سأحكي لك قصتها متتبّعًا النسب المعنوي، لا سلالات الأخشاب. لقد كانت جدتها الأولى عصا التذكار التي نزلت مع آدم من الجنة فيما يرويه ابن عباس (ت67هـ). فقد اتخذ آدم عليه السلام عصا من أشجار الجنة حين أنزل إلى الأرض تذكّره بمنزله الأول، ومعاده الأخير، وحمل السنوار عصا من أشجار الأرض المباركة حين حانت ساعة ارتقائه إلى السماء وتوديع عالم الطين. أتراه كان يستعدّ للجنة، حيث تشبّع أبو إبراهيم بوصية إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إذ قال له "يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قِيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، فوجدنا في جعبته شيئا من تلك البذور التي تحملها أوراده ومطويات أذكاره؟ هل بلغ به حب فلسطين أن يفكر في زرع شجرة زيتون في الجنة، فحمل معه عصا من أشجارها؟ لستُ أدري.

ولم تزل أمهات تلك العصا يا صديقي في صحبة الصالحين والأنبياء، عونًا لهم. ومنهن عصا يعقوب وهي عصا الزيادة، وفيها معنى الوحدة التي تلد الكثرة. تحتفظ لنا التوراة بقصتها، إذ يقف يعقوب مناجيًا ربه شاكرًا لإنعامه معترفًا بتكريمه، فيقول "صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. فإني بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين" (سفر التكوين 32: 10). لقد عبر يعقوب عليه السلام بعصا وعاد بجيشين، وفي عصا السنوار معنى الوحدة التي تلد الكثرة. فقد كان مشهد وداعه إيذانًا بنهاية الفرد، وميلاد معنى الجماعة، إذ قُتلَ وحيدًا منفردًا، لكنه ما إن ألقى العصا حتى تحوّل إلى أيقونة ملهمة من النضال والفداء ستلهم العديد بسلوك طريقه. لقد ألقى السنوار عصاه فالتقطتها آلاف الأيدي فكرة لوقف الحياة على مشروع التحرير. لا شيء أكثر إقناعًا للناس من أفكار يثبتها صاحبها بدمائه وفي آخر لحظات حياته.

ومن أمهاتها عصا موسى التي تعرف بعصا الآيات، "وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات" هكذا خاطب الله موسى عليه السلام في سفر الخروج، وفي عصا السنوار تجلّت لنا بعض الآيات.





لقد كَبسَلَتْ العصا قصة السنوار، كما كَبْسَلت عصا موسى قصته مع العناية الإلهية. لم تتحول عصا موسى إلى حيّة حتى تلطّف الله به في مولده وإرجاعه إلى أمه، وإنقاذه من قصر فرعون ومن جنوده حين قتل المصري، ووصوله إلى مدين وزواجه وعودته إلى أهله وتجلّي الله له. كل هذا سبق تحويل عصاه إلى آية، كان هذا حين استفرغ موسى جهده في كل ما أقبل عليه. هل تعرف ماذا يعني أن ينفق المرء عشر سنوات ليسدد مهرَ زوجته؟

لقد كان موسى مقبلًا على شؤونه بكليّته. حين استنقذه الإسرائيلي على المصري لم يكتفِ بأن يحجز بينهما، وإنما ذهب إلى منتهى النصرة إذ قضى على خصمهما، وحين رأى المرأتين تذودان لم يكتف بنصح الرعيان بأن يقدموهما، بل أورد القطيع بنفسه وسقى لهما، وحين أرسل لم ينشغل بالدعوة الجماهيرية بل ذهب للصدام مع رأس النظام. بعد هذا كله صارت عصاه المحاطة بالعناية الإلهية قادرة على شقّ البحر. استفراغ الجهد هو المعنى الذي تدور عليه حياة السنوار، التقط أحمد ياسين هذه السمة في تلميذه فوكله بحسم ملف العملاء. وحين سُجن وضاقت عليه مساحة العمل استفرغ جهده لتدوين قصة المقاومين، وحين خرج لم يصرف جهده إلا في الفكرة الكبرى وهي التحرير! بعد هذا كله صارت عصاه قادرة على تسخير عدوه له في توثيق لقطته الأخيرة لينقل إلى العالم مشهد خروجه المسرحي.

لقد أكلت عصا موسى سحر فرعون، وأكلت عصا السنوار سحر إسرائيل والمحكيّة الصهيونية، وعمل الهاسباراة، ودعاية الإعلام الغربي، لم يكن السنوار تحت الأرض بطوابق يحتمي بالنساء والأسرى، بل كان يقاتلهم فوق الأرض على ارتفاع طابق. "فأُلقي السحرة ساجدين".

لم يفهم بنو إسرائيل أن عصا موسى ابنة القدرة والتأييد، وليست قبلة في ذاتها، لكنهم صيّروها وثنًا وحولوها إلى طقس. ولم يفهم العرب عصا السنوار، فتركوا معناها واعتنقوا الصورة. حين ذهب موسى مع عصاه إلى لقاء ربه خلفه قومه بعبادة العجل، وحين ارتقى يحيى إلى ربه خلفه بعضنا بعبادة إسرائيل، وأخذوا يطرحون خيارات الاستسلام.

ومن أمهات عصا السنوار يا صديقي عصا سليمان، وهي عصا الكشف. وهي العصا التي كشفت ادعاء الجن لقدرات خارقة وإحاطتهم بعالم الغيب، فبقوا في العذاب والسخرة إلى أن أكلتها الأرضة. وكان في عصا السنوار كشف لقدرات المخابرات الإسرائيلية التي صار كثير من أصحابنا يظنون أنها قد اطلعت على الغيب وأحاطت به علما، لا سيما بعد ما فعلته في لبنان. لم تصل المخابرات إليه ولا قاربته، بل لم تفهم أن الرجل الذي كانت تبحث عنه يقف أمامها في الميدان. بقيت الجن عامًا كاملًا في السخرة حتى أنقذتهم دابة الأرض، وظل الصهاينة عاما في التيه حتى أنقذتهم المصادفة.





ومن أمهاتها من عصيّ العرب عصا قس بن ساعدة الإيادي (ت نحو 600م/23 ق.هـ) التي اتخذها لخطبته، وكان أول من اتخذ عصا للخطابة كما يخبرنا أبو عثمان الجاحظ (ت255هـ/868م)، وفيها -أعني عصيّ العرب- معنى زائد، ففيها روح لا نعرف ماهيتها. تسخر مني؟ وتقول جُنّ صاحبي؟ فما هي الروح التي تكون في عصا جامدة؟ فأقول لك: هل تراها مصادفة أن يكون قس بن ساعدة الذي اتخذ عصا لخطبه من أوائل الموحدين في فترة بين النبوات؟ ألم يظهر جذع خشبيّ في المدينة مشاعر المحبة والشوق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وخبره ثابت عندك في صحيح البخاري (ت256هـ/869م)، بل هل تراها مصادفة أن تثأر العصا التي كان يخطب بها عثمان رضي الله عنه من أحد الثوّار عليه. فقد حكى الطبري أن عثمان كان يتخصّر بعصا في خطبته، فقام إليه الجهجاه الغفاري وهو يخطب فكسرها على ركبته، فدخلت شظية منها في ركبته فأصابته الأكلة، فلم يعش بعدها عامًا! أليس غريبا هذا التشابه بين العربي وعصاه؟

ذكرتَ لي مرة عصا عبد الله بن أنيس الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي كان يجمع القبائل لغزو المدينة، فقتله وعاد مستبشرًا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه، وأعطاه عصا ليتخصّر بها (يتكئ عليها) وقال له "آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة"، فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمّت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. ونحن نرجو أن يدخل أبو إبراهيم الجنة غدًا متخصرًا بعصاه.

وفي عصا السنوار معنى من معاني جدتها؛ عصا عكاشة بن حصن التي أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين كسر سيفه، فعادت في يده سيفًا صلتًا فما زال يشهد به المشاهد بعدها. وإني أقول لك: ما لم تستحل عصا السنوار سيوفًا في أيدي العرب والمسلمين فلن تقف إسرائيل بعده عند حد، إن هذا العدو لا يردعه الحِلمُ وإنما الخوف. كان عكاشة قد سمى عصاه "عونًا"، فماذا نسمي عصا السنوار؟

في عصا السنوار قوة نور ساطع يا صديقي ينبغي أن يستضيء به الجيل كما سطع النور في بعض أمهاتها، وهي عصا أسيد بن الحضير وعباد بن بشر عندما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر الليل، فكانت تضيء لهما الطريق فلما افترقا أضاءت عصا الآخر. وفي عصا السنوار نور معنوي؛ لقد أثبت لنا أن العدو قابل للكسر، وتمكن هزيمته، فضلًا عن الصمود أمامه. لقد صمد الغزيون عامًا كاملًا أمامه، فماذا تراه يكون لو دُخل عليه من أقطارها، من الأردن ولبنان ومصر وسوريا؟ لقد أضاءت عصا السنوار الطريق، لكن من يا تُرى سيستضيء بها، ويسير معها أجيلنا هذا، أم جيل قادم؟

كم تشبه عصا السنوار جدّتها عصا/درة عمر التي شهدت توطيد الحكم الإسلامي، والقضاء على إمبراطوريتين، وكانت ملخصة لعدله وحزمه وشدة بأسه. وشهدت عصا السنوار بذرة مشروع للمقاومة والتحرر، فقد أغمض السنوار عينيه وقد انكمش بسبب فتكته الكبرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول انتشار المستوطنين في الشمال والجنوب الفلسطيني.

ولعصا يحيى السنوار يا سيدي أخت غير شقيقة، حملها سميُّه يحيى الصرصري الحنبلي (ت650هـ/1252) في مقاومته للمغول حين غزوا بغداد. يحكي لنا ابن رجب الحنبلي (ت795هـ/1393م) مشهده الأخير التي غابت عنه كاميرا المسيّرات فيقول "ولما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحمى بها، فلما دخلوا عليه قاتلهم. ويقال إنه قتل منهم بعكازه (عصاه)، ثم قتلوه شهيدا".

بعد افتراقنا بالأمس، لاح في ذهني خاطر غريب، أشاركك إياه؛ أترى تكون عصا السنوار طليعة الشجر إلينا، في الإعداد لمعركتنا الكبرى، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشجر (إلا الغرقد) سيتحالف غدًا معنا في قتال عدونا من اليهود؟ لا تعجب، ففي العصا قوة توحيد وإيمان، ألم يثبت عندنا أن الأشجار تسبّح، وأن شجرة أجابت النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت برسالته، كما في الحديث في صحيح ابن حبّان (ت356هـ/965م) ولو رأيت "الغرقد" حليفهم من الأشجار لرأيت شجرة بلا جذع، وإنما كومة من الأغصان الشوكيّة، فلا يمكن أن تنتج العصيّ! أليس هذا غريبًا؟