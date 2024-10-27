الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بالإمارات تصدر 203,000 رخصة

(MENAFN
) بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، أصدرت الشركات المسجلة في المناطق الحرة في الإمارات حوالي 203,000 رخصة، وهو ما يمثل 22 بالمئة من إجمالي الرخص المصدرة في البلاد. وتعكس هذه الأرقام زيادة تراكمية بنسبة 18 بالمئة على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مما يعادل حوالي 31,000 رخصة جديدة صدرت مقارنةً بحوالي 172,300 رخصة كانت نشطة بنهاية عام 2023.
كما تشير البيانات الأخيرة من السجل الاقتصادي الوطني إلى أن دبي لا تزال تحتفظ بأكبر حصة من رخص المناطق الحرة في الإمارات، حيث تمثل حوالي 55 بالمئة من الإجمالي. وحتى يوليو، أصدرت الإمارة أكثر من 111,000 رخصة ورحبت بـ 15,700 رخصة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام. تسلط هذه الزيادة الضوء على جاذبية دبي كمركز أعمال.
كذلك توزعت الرخص عبر 15 منطقة حرة مختلفة في دبي، بما في ذلك مناطق بارزة مثل واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة جبل علي الحرة (JAFZ). تشمل المناطق البارزة الأخرى هيئة دبي للتنمية ومركز دبي المالي العالمي، مما يساهم في تنوع المشهد الاقتصادي للإمارة.
في حين فيما يتعلق بالإمارات الأخرى، احتلت رأس الخيمة المرتبة الثانية مع حوالي 42,900 رخصة صدرت عبر مناطقها الحرة. وتبعتها الشارقة بحوالي 38,900 رخصة تجارية موزعة عبر أربع مناطق حرة. سجلت أبوظبي حوالي 10,000 رخصة في خمس مناطق حرة، حيث تصدرت سوق أبوظبي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، صدرت حوالي 1,000 رخصة في المناطق الاستثمارية في عجمان والفجيرة وأم القيوين، مما يظهر توزيعًا متنوعًا للأنشطة التجارية عبر الإمارات.
MENAFN27102024000045015839ID1108821768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.