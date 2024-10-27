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إعلام إسرائيلي: واشنطن كانت متأهبة لإنقاذ الطيارين حال فشل الهجوم على إيران

10/27/2024 5:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - كشفت إذاعة الجيش الاسرائيلية، الأحد، أن أسطولا من المقاتلات الأمريكية كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين حال فشل الهجوم على إيران.

وقالت إذاعة الجيش،
"قامت إسرائيل والولايات المتحدة بتنسيق خطة لإنقاذ الطيارين في حالة فشل الهجوم".

وأضافت: "لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولًا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية (AFCENT) كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين".

وتابعت: "إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ، كان الأمريكيين سيقومون به نظراً لقدراتهم العالية في المنطقة".

ومع ذلك، لفتت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد "خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أمريكية".

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان لجيش إيران.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

وغداة الهجوم الأخير صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة تلفزيونية، بأنّ الولايات المتحدة شاركت بشكل واضح في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران بتوفير ممر جوي لإسرائيل، معتبرا التجهيزات الدفاعية التي أرسلتها واشنطن لتل أبيب مسبقا، "نوعاً من المشاركة في العمليات الأخيرة".

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