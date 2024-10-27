إعلام إسرائيلي: واشنطن كانت متأهبة لإنقاذ الطيارين حال فشل الهجوم على إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - كشفت إذاعة الجيش الاسرائيلية، الأحد، أن أسطولا من المقاتلات الأمريكية كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين حال فشل الهجوم على إيران.
وقالت إذاعة الجيش،
"قامت إسرائيل والولايات المتحدة بتنسيق خطة لإنقاذ الطيارين في حالة فشل الهجوم".
وأضافت: "لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولًا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية (AFCENT) كان متأهبا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين".
وتابعت: "إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ، كان الأمريكيين سيقومون به نظراً لقدراتهم العالية في المنطقة".
ومع ذلك، لفتت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد "خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أمريكية".
وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان لجيش إيران.
وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.
وغداة الهجوم الأخير صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة تلفزيونية، بأنّ الولايات المتحدة شاركت بشكل واضح في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران بتوفير ممر جوي لإسرائيل، معتبرا التجهيزات الدفاعية التي أرسلتها واشنطن لتل أبيب مسبقا، "نوعاً من المشاركة في العمليات الأخيرة".
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