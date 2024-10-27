مستعمرون يعيقون وصول طلبة تجمع عرب المليحات إلى جامعاتهم ومدارسهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- أعاق مستعمرون، اليوم الأحد، وصول طلبة تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا، إلى جامعاتهم ومدارسهم.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمرين اقتحموا تجمع عرب المليحات، واعترضوا طريق الطلبة أثناء توجههم لجامعاتهم، وطالبات مدرسة أثناء انتظارهن الحافلة التي تقلهن إلى مدرستهن.
ويعاني تجمع عرب المليحات من انتهاكات شبه يوميه من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، بهدف التضييق على الأهالي واجبارهم على الرحيل قسرا عن أراضيهم، كما حدث في عديد التجمعات البدوية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
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