مستعمرون يعيقون وصول طلبة تجمع عرب المليحات إلى جامعاتهم ومدارسهم

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN- أعاق مستعمرون، اليوم الأحد، وصول طلبة تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا، إلى جامعاتهم ومدارسهم.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمرين اقتحموا تجمع عرب المليحات، واعترضوا طريق الطلبة أثناء توجههم لجامعاتهم، وطالبات مدرسة أثناء انتظارهن الحافلة التي تقلهن إلى مدرستهن.

ويعاني تجمع عرب المليحات من انتهاكات شبه يوميه من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، بهدف التضييق على الأهالي واجبارهم على الرحيل قسرا عن أراضيهم، كما حدث في عديد التجمعات البدوية في الضفة الغربية بما فيها القدس.