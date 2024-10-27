الشرطة الألمانية توقف العديد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN - أوقفت الشرطة الألمانية العديد من الأشخاص المشاركين في مظاهرة أقيمت، السبت، في العاصمة برلين، دعما لفلسطين ولبنان وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن مبادرة تسمى "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين"، نظمت مظاهرة في الساحة المجاورة لمحطة مترو فيتنبرغ بلاتز وسط العاصمة، تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة والحرب في لبنان. أوقفوا العدوان الإسرائيلي".

ووقعت مواجهات بين المشاركين وقوات الشرطة خلال الفعالية، التي شهدت هتافات تطالب بالحرية لفلسطين ولبنان، وأخرى تندد بالصهيونية وتطالب ألمانيا بإيقاف تمويلها للمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وخلال المواجهات، أوقفت الشرطة العديد من الأشخاص المتضامنين مع فلسطين ولبنان.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر إجمالا عن استشهاد ألفين و653 وإصابة 12 ألفا و360، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء السبت.