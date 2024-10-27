عشرات الإصابات بعملية دهس في شمال تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أصيب العشرات من الإسرائيليين من جراء دهس شاحنة لعدد من الأشخاص في محطة حافلات في منقطة "غليلوت" شمال تل أبيب، صباح اليوم، الأحد، فيما تتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع الحادثة على أنها عملية نفذت على خلفية قومية.
وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن شاحنة اصطدمت بمحطة حافلات في شارع أهارون ياريف في "رمات هشارون"ما أسفر عن إصابة العشرات بجراح متفاوتة. وسط تقارير أولية عن استشهاد سائق الشاحنة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية الدهس نفذت بالقرب من مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.
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