عشرات الإصابات بعملية دهس في شمال تل أبيب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أصيب العشرات من الإسرائيليين من جراء دهس شاحنة لعدد من الأشخاص في محطة حافلات في منقطة "غليلوت" شمال تل أبيب، صباح اليوم، الأحد، فيما تتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع الحادثة على أنها عملية نفذت على خلفية قومية.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن شاحنة اصطدمت بمحطة حافلات في شارع أهارون ياريف في "رمات هشارون"ما أسفر عن إصابة العشرات بجراح متفاوتة. وسط تقارير أولية عن استشهاد سائق الشاحنة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية الدهس نفذت بالقرب من مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.