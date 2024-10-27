Sunday, 27 October 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الإصابات بعملية دهس في شمال تل أبيب

10/27/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أصيب العشرات من الإسرائيليين من جراء دهس شاحنة لعدد من الأشخاص في محطة حافلات في منقطة "غليلوت" شمال تل أبيب، صباح اليوم، الأحد، فيما تتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع الحادثة على أنها عملية نفذت على خلفية قومية.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن شاحنة اصطدمت بمحطة حافلات في شارع أهارون ياريف في "رمات هشارون"ما أسفر عن إصابة العشرات بجراح متفاوتة. وسط تقارير أولية عن استشهاد سائق الشاحنة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية الدهس نفذت بالقرب من مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، التي تضم مقرات الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

MENAFN27102024000205011050ID1108821743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث