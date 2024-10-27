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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

10/27/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية على شارع جبع-حزما شمال القدس المحتلة، وأعاقت مرور المواطنين عبره.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في شارع جبع- حزما، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات، ما تسبب بأزمة خانقة.

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