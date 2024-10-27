الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس
التاريخ
10/27/2024 5:10:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية على شارع جبع-حزما شمال القدس المحتلة، وأعاقت مرور المواطنين عبره.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في شارع جبع- حزما، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات، ما تسبب بأزمة خانقة.
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