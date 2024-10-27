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مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في كفر مالك شرق رام الله

10/27/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، قاطفي الزيتون في قرية كفر مالك شرق رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بقوة السلاح.

وأكدت مصادر محلية، أن مستعمرين مسلحين، لاحقوا المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقة "خلة سوار" شرق القرية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بتهديد السلاح.

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