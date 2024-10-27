مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في كفر مالك شرق رام الله
التاريخ
10/27/2024 5:10:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، قاطفي الزيتون في قرية كفر مالك شرق رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بقوة السلاح.
وأكدت مصادر محلية، أن مستعمرين مسلحين، لاحقوا المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقة "خلة سوار" شرق القرية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بتهديد السلاح.
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