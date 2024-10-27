نتنياهو: إسرائيل اختارت أهدافها في إيران بناء على مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته واشنطن

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، تعليقا على الضربات التي شنتها إسرائيل ليل السبت
على منشآت عسكرية في إيران، إن تل أبيب اختارت أهدافها في إيران استنادا إلى مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته واشنطن.
وأصدر مكتب نتنياهو البيان ردا على ما وصفه بتقرير“كاذب تماما” لقناة تلفزيونية محلية يقول إن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية بسبب الضغوط الأمريكية.
وأضاف المكتب“اختارت إسرائيل مسبقا أهداف الهجوم وفقا لمصالحها الوطنية وليس وفقا للإملاءات الأمريكية. هكذا كان، وهكذا سيكون”.
وأمس السبت، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يأمل أن تكون هذه الضربات هي“النهاية”. وقال“كنت مع أجهزة الاستخبارات وهم يقولون إن (الإسرائيليين) لم يضربوا سوى أهداف عسكرية”.
بدوره، أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، السبت، بالولايات المتحدة ووصفها بأنها“حليف حقيقي” عندما يتعلق الأمر بالتعاون المتبادل.
وأشاد هيرتسوغ بالضربات الإسرائيلية على إيران، وقال في منشور على منصة إكس“أود بشكل خاص أن أشكر صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة لكونها حليفا حقيقيا، وللتعاون العلني والسري”.
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