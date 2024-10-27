نتنياهو: إسرائيل اختارت أهدافها في إيران بناء على مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته واشنطن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، تعليقا على الضربات التي شنتها إسرائيل ليل السبتعلى منشآت عسكرية في إيران، إن تل أبيب اختارت أهدافها في إيران استنادا إلى مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته واشنطن.

وأصدر مكتب نتنياهو البيان ردا على ما وصفه بتقرير“كاذب تماما” لقناة تلفزيونية محلية يقول إن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية بسبب الضغوط الأمريكية.

وأضاف المكتب“اختارت إسرائيل مسبقا أهداف الهجوم وفقا لمصالحها الوطنية وليس وفقا للإملاءات الأمريكية. هكذا كان، وهكذا سيكون”.

وأمس السبت، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يأمل أن تكون هذه الضربات هي“النهاية”. وقال“كنت مع أجهزة الاستخبارات وهم يقولون إن (الإسرائيليين) لم يضربوا سوى أهداف عسكرية”.

بدوره، أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، السبت، بالولايات المتحدة ووصفها بأنها“حليف حقيقي” عندما يتعلق الأمر بالتعاون المتبادل.

وأشاد هيرتسوغ بالضربات الإسرائيلية على إيران، وقال في منشور على منصة إكس“أود بشكل خاص أن أشكر صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة لكونها حليفا حقيقيا، وللتعاون العلني والسري”.