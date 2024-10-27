تألق ليفاندوفسكي وإخفاق مبابي .. برشلونة يلحق الهزيمة الأولى بالريال منذ 13 شهرا

MENAFN - Amman Net) ألحق برشلونة الهزيمة الأولى بغريمه التقليدي في الإسباني منذ 13 شهرا بعد أن أسقطه في عقر داره بصورة مذلّة 4-0 في مواجهة الكلاسيكو ضمن الجولة الـ11 السبت.

ويدين البلوغرانا بفوزه إلى هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الثنائية (54 و56)، فيما أكمل لامين جمال (77) والبرازيلي رافينيا (84) مهرجان الأهداف الذي كان مرشحا للزيادة لو أضاف الحكم وقتا ضائعا كبيرا كالمعتاد لكنه اكتفى بدقيقتين فقط في الشوط الثاني.





ليفاندوفسكي (يمين) ولامين جمال نجما برشلونة (غيتي)

ووسّع النادي الكتالوني الفارق بينه وبين غريمه التقليدي إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. كما أنهى سلسلة من 42 مباراة للميرينغي من دون هزيمة في الدوري.

وهذه أول خسارة للريال في "لا ليغا" منذ سقوطه أمام أتلتيكو مدريد 1-3 في الدوري في 24 سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يشهد الموسم الماضي عرضا مهيمنا توّجه بإحراز بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وخاض الفريقان اللقاء بحارسيهما البديلين في ظل إصابة كل من البلجيكي تيبو كورتوا الذي حلّ مكانه في ريال الأوكراني أندري لونين، والألماني مارك-أندري تير شتيغن الذي حلّ مكانه إيناكي بينيا في برشلونة.

كما غاب البرازيلي رودريغو عن أصحاب الأرض للإصابة، وكذلك افتقد برشلونة لأكثر من لاعب على غرار فيرّان توريس والأوروغواياني رونالد أراوخو.







مبابي (وسط) وقع في مصيدة التسلل 7 مرات (رويترز)

وخاض نجم الميرينغي كيليان مبابي مباراته الأولى في الكلاسيكو منذ انتقاله الصيف الماضي من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن شابه سوء الحظ وإهدار العديد من الفرص السهلة والوقوع المتكرر في مصيدة التسلل (7 مرات)، حيث ألغي له هدفان بداعي التسلل (23 و66).

ورفعت الثنائية رصيد ليفاندوفسكي الذي عاود "تفجره" التهديفي هذا الموسم وهو في عمر الـ36 عاما، إلى 14 هدفا في 11 مباراة بـ"لا ليغا"، ليوسع الفارق في صدارة هدافي الدوري الإسباني، إلى 7 أهداف عن أيوزي بيريز لاعب فياريال، و8 عن مبابي مهاجم ريال مدريد الذي فشل في صنع الفارق أو حتى استغلال الفرص السهلة التي أتيحت له.

وكتبت هذه المباراة بداية عهد جديد لفريق برشلونة المدجج بالنجوم الشباب وأبرزهم لامين جمال، إلى جانب خبرة ليفاندوفسكي، بعد سنوات من التراجع على المستويين المحلي والأوروبي، منذ الهزيمة الساحقة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألمانية في دوري أبطال أوروبا.