50 مصابا في عملية دهس بمحطة حافلات شمال تل أبيب

MENAFN - Amman Net) أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيليا حالة 15 منهم خطيرة اليوم الأحد في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمال تل أبيب، وسط ترجيحات بأن الحادث بناء على أساس "قومي"، وهو ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ العمليات المقاومة الفلسطينية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان أن عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدد من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.



