50 مصابا في عملية دهس بمحطة حافلات شمال تل أبيب

(MENAFN
- Amman Net) أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيليا حالة 15 منهم خطيرة اليوم الأحد في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمال تل أبيب، وسط ترجيحات بأن الحادث بناء على أساس "قومي"، وهو ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ العمليات المقاومة الفلسطينية.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان أن عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدد من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.
وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.
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