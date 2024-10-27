كبيرات السن في مواجهة كورونا: عزلة اجتماعية وتحديات يومية

MENAFN - Amman Net) خلال جائحة كورونا، عانت كبيرات السن من تحديات فريدة وصعبة أثرت على حياتهن اليومية وصحتهن النفسية والجسدية بشكل عميق ظروف العزلة، الخوف من العدوى، وصعوبات الوصول للخدمات الأساسية كشفت عن التفاوتات في الرعاية المقدمة لهن، وسلطت الضوء على أهمية توفير دعم أكبر لهذه الفئة العمرية في اوقات الازمات خاصة وان اغلب افراد هذه الفئه يعيشون في المدن الكبرى في الاردن بحسب تقرير دائره الاحصاءات العامه الاخير الصادر تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن حيث يشير الى تركز نسبة المسنين في محافظة العاصمة بنسبة 47.6%، من اجمالى المسنيين في المملكه بينما محافظة إربد تأتي في المرتبة , إحدى كبيرات السن، السيدة حسنية البالغة من العمر 69 عامًا، تروي تجربتها قائلة: "تجربتي خلال جائحة كورونا كانت صعبة شعرت بالخوف في البداية من الفيروس،حيث كنت وحيدة في المنزل بعد أن تزوج أبنائي، وهذا جعلني أشعر بالوحدة كنت أواجه صعوبة في الحصول على الطعام والأشياء الأساسية، لأنني كنت أحرص على عدم الخروج كثيرًا " تشير هذه التجربه هنا جوانب التحدي الرئيسي الذي واجهته حسنية، والذي امتد إلى صعوبة التأقلم مع الحياة اليومية بشكلها الجديد، حيث كان يتعين عليها الاعتماد على الآخرين مع تجنبهم في ذات الوقت، في محاولة لتحقيق التوازن بين الحاجة للمواد الأساسية والخوف من الإصابة.





أثّر التباعد الاجتماعي، الذي فرضته الجائحة، على نفسيات كبيرات السن بشكل ملحوظ حسنية تعترف بأن العيش وحدها زاد من ثقل العزلة على صحتها النفسية، فتقول: "العيش وحدي كان له تأثير على نفسيتي أحيانًا كنت أستمتع بالهدوء، لكنني شعرت بالوحدة كثيرًا كنت أفتقد وجود أبنائي حولي حاولت أن أملأ وقتي بالقراءة والعناية بالحديقة، لكن الوحدة كانت صعبة" هذه الكلمات تشير بوضوح إلى التحديات النفسية التي واجهتها، حيث إن الاستقلالية التي طالما اعتبرتها نعمة، تحولت خلال الأزمة إلى عبء ثقيل في محاولة للتخفيف من وطأة الوحدة، لجأت حسنية إلى أنشطة مثل القراءة والعناية بحديقتها، لكنها لم تستطع تعويض غياب أبنائها أو الأصدقاء، ما يبرز الحاجة إلى وجود حلول مبتكرة لدعم الصحة النفسية لكبيرات السن في الأزمات المستقبلية.





إحدى الطرق التي اتبعتها حسنية للتغلب على العزلة كانت التواصل مع الأصدقاء والأقارب عبر الهاتف وتضيف قائلة: "نعم ، كنت أستخدم الهاتف للتحدث مع أبنائي وأصدقائي المكالمات معهم كانت تخفف شعوري بالوحدة كما كنت أشارك في مجموعات على الإنترنت مع جيراني رغم أن الحديث عبر الهاتف لم يكن كافياً، إلا أنه كان يساعدني كثيرًا" هذه التجربة تؤكد أن التكنولوجيا قد لعبت دورًا هامًا في التخفيف من عزلة كبيرات السن خلال فترة العزل، لكنها كانت حلاً مؤقتًا وغير كافٍ، إذ يبقى للتواصل المباشر أثره الفريد في تعزيز العلاقات الإنسانية ودعم الصحة النفسية.





بالمقابل، أظهرت جائحة كورونا مدى حاجة كبيرات السن إلى توفير رعاية صحية فعالة وآمنة في المنزل، وقد كانت حسنية من اللواتي تأثرن بهذا الجانب بشكل كبير، حيث تقول: "عندي السكري وضغط الدم، وكنت بحاجة مستمرة لمتابعة صحتي في العيادة، لكن فجأة صار الخروج مخاطرة كبيرة، كل شيء صار يخيفني الخوف من الذهاب إلى المستشفى زاد عليّ أضعافًا، لأن زيارة واحدة قد تكون كفيلة بتعريض حياتي للخطر" هذه الكلمات تجسد خوف كبيرات السن من الانتقال إلى المستشفيات أو العيادات لمتابعة حالتهم الصحية، ما جعلهم أكثر عرضة للضغوط النفسية بسبب الشعور بالإهمال الطبي والخوف من تدهور حالتهم مثل هذه المواقف تؤكد ضرورة التفكير في حلول أكثر مرونة في المستقبل، كتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد لهذه الفئة.





أطلقت الأمم المتحدة، في خضم الجائحة، مبادرات تدعو لاحترام حقوق وكرامة كبار السن، حيث أكّد الأمين العام على أهمية الاستجابة بشكل يحمي حقوقهم ويقلل من الفجوات الاجتماعية كما ذكرت روزا كورنفيلد-مات، خبيرة الأمم المتحدة في حقوق المسنين، قائلة: "نحن بحاجة إلى الوقوف الآن من أجل حقوق كبار السن, حيث يغذي رهاب الشيخوخة المنتشر التحيز ضد كبار السن، والتمييز، وفي نهاية المطاف إنكار حقوقهم " تسلط هذه التصريحات الضوء على المعاناة التي تعرضت لها كبيرات السن أثناء الجائحة، حيث يتسبب التمييز والافتقار إلى الدعم الاجتماعي في زيادة إحساسهم بالعزلة وضعف الاستقلالية لا يقتصر التحيّز على المستوى الفردي فقط، بل يتسع ليشمل السياسات العامة التي يجب أن تتكيف مع متطلبات واحتياجات كبار السن في الأزمات.





أشارت دراسة الدكتورة نسرين عبدالله البحري والدكتور زيد محمود الشمالية في الأردن المنشوره في 2022 بعد مسح ميداني شمل عدد من كبيرات السن في مختلف مناطق المملكه إلى أن كبيرات السن قد واجهن اضطرابات نفسية، مثل الإحباط والقلق في اثناء الجائحة ، لكنهن وجدن في الدعم من عائلاتهن والتأمين الصحي المجاني الذي تتمتع به بعضهن مصدر للاطمئنان ولو بشكل جزئي وأوصى الباحثان بضرورة "تعزيز العلاقات الأسرية الدافئة وتقديم برامج إرشادية لتمكين المسنين من مواجهة الأزمات المستقبلية ، إذ تعد هذه الآليات أساساً لتخفيف الضغط النفسي والاجتماعي.



ومن ضمن النتائج البارزة، كشف الدكتور عبد الفتاح مصطفى في دراسة له عن التأثيرات السلبية المتعددة للحجر الصحي أن "الانسحاب من الحياة الاجتماعية والاعتماد على الآخرين" كان من أبرز معوقات كبار السن حيث يؤدي الاعتماد المتزايد على الآخرين إلى شعورهم بفقدان الاستقلالية والكرامة، ما يزيد من تدهور حالتهم النفسية تجسد هذه النتائج المعضلة التي عاشتها كبيرات السن، حيث أن مشاعر الوحدة والإحباط لم تقتصر على فقدان التواصل الجسدي فقط، بل تضمنت أيضًا الشعور بالانفصال عن المجتمع وفقدان الحرية.

عند الحديث عن الحلول المستقبلية التي تأملها كبيرات السن، عبرت حسنية عن تطلعاتها قائلة: "أتمنى أن ترى الحكومة مزيدًا من الدعم لكبار السن مثلنا، مثل توفير خدمات توصيل للمواد الغذائية إلى المنازل. أريد أيضًا أن تكون هناك أنشطة عبر الإنترنت تساعدنا على البقاء معًا، حتى لو كنا بعيدين الأهم هو أن يكون لدينا رعاية صحية جيدة ودعم عندما نحتاج إليه" هذه الرؤية المستقبلية تعكس رغبة كبيرات السن في الحفاظ على استقلاليتهن، مع تعزيز الاتصال الاجتماعي والدعم الصحي، خاصة في الأوقات التي تتطلب التباعد الاجتماعي إن توفير خدمات توصيل الطعام وتوسيع الأنشطة الرقمية لكبار السن يعتبر جزءاً أساسياً من أي استراتيجية للتعامل مع الأزمات المستقبلية، إذ يعزز من شعورهم بالأمان والرفاه.





في النهاية، سلطت أزمة كورونا الضوء على العديد من الثغرات في دعم كبيرات السن وأظهرت مدى تأثير العزلة والخوف على نفسياتهن وصحتهن العامة، كما أكدت تجاربهن وحاجاتهن على ضرورة تطوير استراتيجيات مخصصة لتلبية احتياجات كبار السن، والحرص على حمايتهن من الآثار النفسية والصحية التي قد تؤثر على جودة حياتهن، مثلما بيّنت تجارب حسنية وغيرها ممن عايشوا صعوبات العزلة والخوف من المستقبل.

يأتي هذا التقرير في إطار الشراكة بين شبكة الإعلام المجتمعي- راديو البلد و جمعية معهد تضامن النساء الأردني لمشروع متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانيUNTF.