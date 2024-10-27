أسعار النفط تشهد زيادات أسبوعية بنسبة 4 بالمئة وسط صراعات الشرق الأوسط

(MENAFN
) سجلت أسعار النفط زيادات أسبوعية بنحو 4 بالمئة، مدفوعة بالقلق من الصراع المستمر في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقررة الشهر المقبل. تعكس ردود فعل السوق زيادة الحساسية تجاه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على ديناميكيات العرض والطلب في السوق العالمية للنفط. ونتيجة لذلك، يراقب المتداولون عن كثب التطورات التي قد تؤثر على الأسعار في المدى القريب.
كذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 1.67 دولار، ما يعادل زيادة بنسبة 2.25 بالمئة، ليصل السعر إلى 76.05 دولار للبرميل عند إغلاق التداول. في الوقت نفسه، شهدت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) زيادة قدرها 1.59 دولار، أو 2.27 بالمئة، لينتهي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر، بسعر 71.78 دولار للبرميل. خلال الأسبوع، سجل برنت وWTI زيادات بنسبة 4 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي، مما يبرز اتجاهًا إيجابيًا في أسعار النفط وسط خلفية معقدة من الأحداث العالمية.
كما يجذب المستثمرون في جميع أنحاء العالم نحو الدولار الأمريكي، توقعًا لزيادة التقلبات في الأسبوعين الحاسمين المؤديين إلى الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. من المتوقع أن تكون هذه الفترة مزدحمة بالأحداث، حيث تتزامن مع الانتخابات في اليابان، وقرارات أسعار الفائدة من ثلاث بنوك مركزية رئيسية، وإطلاق ميزانية جديدة من قبل الحكومة البريطانية. إن تقارب هذه الأحداث المهمة يدفع المتداولين للبحث عن الأمان في الدولار، الذي يُعتبر غالبًا أصولًا مستقرة في أوقات عدم اليقين.
في حين يؤكد تركيز السوق على هذه التطورات على الترابط بين المالية والسياسة العالمية. من المرجح أن يبقى المستثمرون حذرين أثناء تنقلهم في هذه الفترة من الاضطراب المحتمل، مع تقييم الآثار المترتبة على كل حدث على الأسواق المحلية والدولية. مع تطور المشهد السياسي، سيكون من الضروري مراقبة كيفية تأثير هذه العوامل على أسعار النفط واستقرار الاقتصاد بشكل عام.
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