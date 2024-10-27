الأسهم الأمريكية تظهر أداء متباينا الأسبوع الماضي

(MENAFN
) شهدت مؤشرات
الأسهم الأمريكية أداءً مختلطًا الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشر ناسداك
مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي بزيادة قدرها 0.2 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. جاء هذا الارتفاع بعد أن أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا، مدعومًا بأسهم الشركات الكبرى، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية من بعض أكبر شركات وول ستريت.
كذلك أنهى مؤشرا S&P 500
ومؤشر داو جونز
في المقابل سلسلة من المكاسب استمرت ستة أسابيع. حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 1 بالمئة خلال الأسبوع، بينما سجل مؤشر داو انخفاضًا أكبر بلغ 2.7 بالمئة. في غضون ذلك، ارتفعت أسهم تسلا بعد قفزة بنسبة 22 بالمئة في اليوم السابق، مدفوعة بتوقعات مبيعات متفائلة، كما زادت أسهم كل من آبل ومايكروسوفت.
كما تجاوزت أسهم شركة نيفيديا مؤقتًا أسهم شركة آبل من حيث القيمة السوقية، مما جعلها أكبر شركة في العالم في تلك اللحظة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر عند 4.26 بالمئة. أدى هذا الارتفاع في العائد إلى جعل المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات التوظيف المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث قد توفر رؤى حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.
وفي أوروبا، أغلق المؤشر القياسي على استقرار يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، مختتمًا الأسبوع بخسارة بعد تقارير أرباح مخيبة للآمال من شركات صناعة السيارات مثل مرسيدس بنز وفاليو، بالإضافة إلى شركة الأجهزة الكهربائية إلكترو لوكس. ظلت مؤشرات ستوكس 600 الأوروبية دون تغيير بشكل كبير لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أول خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع بانخفاض قدره 1 بالمئة. ومن الملاحظ أن أسهم القطاع العقاري كانت من بين أكبر المتراجعين، وأنهى مؤشر السيارات الجلسة مستقراً، حيث انخفضت أسهم مرسيدس بنز بنسبة 1 بالمئة بعد أن جاءت إيرادات قسم السيارات الأساسية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات.
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