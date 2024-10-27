شركات الاستثمار الخاصة الصينية تدير ما يقارب 2.76 تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر

(MENAFN
) بحلول نهاية سبتمبر، بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي تديرها صناديق الاستثمار الخاصة الصينية 19.64 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 2.76 تريليون دولار أمريكي. يبرز هذا الرقم الحجم الكبير والنمو الملحوظ للاستثمار الخاص في الصين، كما أفادت بذلك جمعية إدارة الأصول الصينية. لا تشير البيانات إلى القوة المالية لصناديق الاستثمار الخاصة في البلاد فحسب، بل تشير أيضًا إلى أهميتها المتزايدة في المشهد الاستثماري العام.
كذلك بين مختلف أنواع صناديق الاستثمار الخاصة، برزت صناديق الاستثمار في الأسهم كأكبر فئة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 10.89 تريليون يوان. يعكس هذا التوجه اهتمامًا قويًا في الأسواق المالية، ويشير إلى أن المستثمرين يسعون بنشاط إلى الفرص في هذا المجال. تساهم أيضًا صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق رأس المال المخاطر بشكل كبير في الإجمالي، مما يعرض مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية والاهتمامات بين المستثمرين الخاصين في الصين.
كما يظهر النمو في صناديق الاستثمار الخاصة أيضًا من خلال زيادة عدد الصناديق المسجلة، والتي وصلت إلى 147,566 بنهاية الشهر الماضي. تشير هذه الزيادة في التسجيل إلى اهتمام متزايد في وسائل الاستثمار الخاصة، ورغبة متنامية في خيارات استثمار متنوعة بين المستثمرين في الصين. قد يقترح تدفق الصناديق الجديدة أيضًا الثقة في السوق وإمكاناته في تحقيق العوائد المستقبلية.
في حين تأسست جمعية إدارة الأصول الصينية في عام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة صناديق الاستثمار المشترك في البلاد. تلعب الجمعية دورًا حيويًا في توفير الإشراف والدعم لصناديق الاستثمار الخاصة، مما يضمن عملها ضمن الأطر التنظيمية مع تعزيز بيئة استثمار صحية. تعد بيانات الجمعية ورؤاها ذات قيمة كبيرة لفهم الاتجاهات والتطورات في قطاع إدارة الأصول سريع التغير في الصين.
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