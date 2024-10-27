مايكروسوفت تجرب طريقة جديدة لتخزين البيانات لآلاف السنين دون فقدانها

(MENAFN
) تستكشف شركة "مايكروسوفت للأبحاث" حاليًا إمكانية تخزين كميات هائلة من البيانات على ألواح زجاجية، يمكن أن تحتفظ بالمعلومات لآلاف السنين دون تدهور أو فقدان. يستخدم الباحثون طريقة تتضمن وحدات بكسل ثلاثية الأبعاد تعرف باسم "فوكسيلي" لدمج البيانات داخل الزجاج. ويهدف مشروع "سيليكا" إلى تطوير ألواح زجاجية بحجم صحن يمكن أن تحتفظ بالبيانات لآلاف السنين، مما يوفر حلاً مستدامًا لتخزين المعلومات على مستوى العالم.
كذلك تشير الشركة إلى أن التخزين المغناطيسي، على الرغم من استخدامه الشائع، له حدود بسبب عمره الافتراضي المحدود، مما يستدعي إعادة نسخ البيانات بشكل متكرر. هذه المتطلبات لا تزيد من استهلاك الطاقة فحسب، بل ترفع أيضًا من تكاليف التشغيل بمرور الوقت. وتؤكد "مايكروسوفت" أن مفهوم تخزين البيانات على الزجاج ليس جديدًا، إذ يعود إلى القرن التاسع عشر عندما كانت الألواح الزجاجية تُستخدم للاحتفاظ بالسلبيات الفردية.
كما تتوقع "مايكروسوفت" إمكانية استخدام أقراص زجاجية صغيرة لتخزين عدة تيرابايت من البيانات، مشيرة إلى أنه بمجرد كتابة المعلومات داخل الزجاج، تصبح غير قابلة للتغيير. على الرغم من وجود تكاليف أولية كبيرة مرتبطة بدمج البيانات في هذه الألواح الزجاجية الثقيلة، فإن تكاليف الصيانة طويلة الأمد من المتوقع أن تكون ضئيلة بعد تخزين البيانات.
في حين تشمل عملية تخزين البيانات أربع خطوات رئيسية: كتابة البيانات باستخدام ليزر عالي السرعة، قراءة المعلومات باستخدام مجهر يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر، فك تشفير البيانات، وأخيرًا أرشفتها في مكتبة. بينما كانت عملية كتابة الليزر في البداية غير فعالة، أدت سنوات من البحث والتطوير إلى تقدم يسمح الآن بتخزين عدة تيرابايت على لوح زجاجي واحد، مع عمر افتراضي متوقع يصل إلى 10,000 سنة. يمكن لكل لوح أن يحتفظ بحوالي 3,500 فيلم. على الرغم من أن تقنية التخزين الزجاجي لا تزال في مراحلها الأولى، يعتقد الخبراء أنها ستحتاج إلى ثلاث إلى أربع مراحل إضافية من التطوير قبل أن تصبح قابلة للاستخدام التجاري.
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