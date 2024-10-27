إنفيديا تتفوق على أبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

(MENAFN
) تجاوزت شركة "إنفيديا" يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، لفترة وجيزة شركة "آبل" لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث وصل سعر سهمها إلى مستويات قياسية بفضل تزايد الطلب على رقائق الحوسبة الفائقة الجديدة التي تقدمها. ووفقًا لبيانات من مجموعة بورصة لندن التي نقلتها وكالة "رويترز"، وصلت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 3.53 تريليون دولار، بينما كانت قيمة آبل 3.52 تريليون دولار.
كذلك في جلسة التداول الأخيرة، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 2.2 بالمئة، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.52 تريليون دولار، في حين ارتفع سهم آبل بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 3.54 تريليون دولار. كانت إنفيديا قد تبوأت سابقًا المركز الأول في يونيو قبل أن تتجاوزها مايكروسوفت وآبل، حيث ظلت القيم السوقية للشركات الثلاث قريبة لبعضها البعض لعدة أشهر، وتبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت حاليًا 3.20 تريليون دولار.
كما قفزت أسهم إنفيديا بنحو 18 بالمئة منذ بداية شهر أكتوبر، مدفوعةً بسلسلة من المكاسب بعد إعلان شركة "OpenAI"، مطورة "ChatGPT"، عن جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت أسهم إنفيديا وشركات أشباه الموصلات الأخرى يوم الجمعة بعد أن أعلنت شركة "ويسترن ديجيتال" عن أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين، مما عزز التفاؤل بشأن الطلب على مراكز البيانات.
بينما قال "روس مولد"، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "AJ Bell"، إن المزيد من الشركات أصبحت الآن تدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية، مما يحافظ على الطلب القوي على رقائق إنفيديا. وأضاف مولد أنه طالما أن الاقتصاد الأمريكي يظل بعيدًا عن ركود كبير، فمن المتوقع أن تستمر الشركات في الاستثمار بكثافة في قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر ظروفًا مواتية لشركة إنفيديا. وقد وصلت أسهم إنفيديا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، مستمرة في موجة الارتفاع التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت شركة "TSMC"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالعالم، عن زيادة بنسبة 54 بالمئة في أرباحها الفصلية، متجاوزة التوقعات بفضل الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
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