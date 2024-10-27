روسيا مستعدة لمواصلة الصراع مع أوكرانيا لسنوات

(MENAFN
) أفادت صحيفة إسبانية مؤخرًا بأن روسيا تبدو مستعدة لمواصلة الصراع مع أوكرانيا لسنوات، حيث تمكنت من تعديل اقتصادها ليتحمل حربًا طويلة الأمد. ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قد استقر بما يكفي للصمود خلال هذا الصراع المطول، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة معاناة مواطنيها اقتصاديًا.
كذلك ذكر الخبير الاقتصادي أنطون بارباشين، مدير مركز ريدل للتحليل، أن الروس قد يواجهون تحديات أكبر ويتحملون أعباء مالية أثقل، إلا أن مرونة الاقتصاد الروسي ستسمح له بالتحمل. وأضاف بارباشين أن روسيا نجحت في التكيف مع اقتصاد
الحرب رغم الضغوط الكبيرة، لكنه أشار أيضًا إلى أن حدوث انهيار اقتصادي غير مرجح ما لم تنخفض أسعار النفط والغاز عالميًا بشكل كبير.
كما أن ميزانية روسيا لعام 2025 ستكون مشابهة لميزانيتها الحالية، حيث يُخصص أكثر من ثلثها للإنفاق العسكري والأمني. يأتي هذا التركيز على حساب زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي، مع استمرار الاعتماد على عائدات الغاز والنفط. وقد حددت روسيا سعر نفطها الخام لشركائها عند 70 دولارًا للبرميل، مما يزيد عن السقف السعري الذي فرضه الغرب بمقدار 10 دولارات.
بينما يرى بعض الخبراء أن روسيا تشبه الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أن العقوبات لم تؤدِ إلى انهيارها حتى الآن. وقد تأخرت العقوبات الغربية في التنفيذ، حيث لا تزال أوروبا تستورد الهيدروكربونات الروسية بشكل غير مباشر عبر الهند، كما أن أسطول ناقلات النفط الروسي السري لا يزال نشطًا. وبينما قيّدت العقوبات وصول روسيا إلى أسواق الأسلحة الدولية، لجأت موسكو إلى تعزيز ترسانتها بالذخائر من كوريا الشمالية وإيران. وفي سبتمبر 2024، سجلت روسيا معدل تضخم موسمي بنسبة 9.8 بالمئة، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد بنسبة 4 بالمئة، مما يعكس تحديات اقتصاد يتباطأ في ظل ارتفاع التضخم.
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