تقرير: عودة ترامب إلى الرئاسة قد تشكل خطرا على نجاح تسلا في الصين

(MENAFN
) ذكرت صحيفة أمريكية مؤخرًا أن عودة الرئيس السابق دونالد ترامب
إلى الرئاسة قد تشكل خطرًا كبيرًا على نجاح شركة تيسلا في الصين. فإيلون ماسك، المعروف بنهجه الدبلوماسي مع الصين الذي يركز على الاحترام والمرونة، يتناقض بشكل حاد مع حليفه ترامب، الذي يتبنى موقفًا يميل إلى صراع تجاري محتمل مع بكين. هذا التباين في النهج قد يهدد مكانة تيسلا في السوق الصينية، التي تُعدّ حيوية لصانع السيارات الكهربائية.
كما أشار التقرير إلى أن ماسك قد تمكن من الحفاظ على توازن دقيق في علاقته مع الصين، مما كان ضروريًا لتعزيز علاقة إيجابية مع المسؤولين الصينيين. فعلى سبيل المثال، في ظل التوترات الشديدة بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي، زار ماسك الصين وأعرب للمسؤولين عن معارضته لفكرة الفصل الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد أتاحت له هذه الدبلوماسية ميزات فريدة في الصين التي يعجز معظم الشركات الأمريكية عن تحقيقها.
ومع ذلك، فإن دعم ماسك العلني لحملة ترامب الرئاسية أضاف الآن تعقيدات إلى علاقة تيسلا بالصين. إذ يمكن أن تقود جهود ماسك لدعم ترامب، بما في ذلك المساهمات المالية والظهور العلني في ولاية بنسلفانيا، المسؤولين الصينيين إلى رؤية الرجلين كحليفين مقربين، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في منطقة حققت فيها تيسلا مكاسب كبيرة.
كذلك تم تسليط الضوء على أهمية عمليات تيسلا في الصين في تقريرها للربع الثالث الأخير، الذي أظهر زيادة في الإيرادات في الصين بنسبة 13 بالمئة عن العام السابق. وتُعدّ الصين أكبر سوق لتيسلا خارج الولايات المتحدة، وتضم مصنعها الإنتاجي العالي الإنتاجية في منطقة شنغهاي، الذي كان محوريًا في نمو تيسلا العالمي، إذ يسمح بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويًا. وقد لعب هذا المصنع، الذي بدأ إنتاجه في عام 2019، دورًا أساسيًا في صعود تيسلا لتصبح شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم.
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