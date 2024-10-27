سمو ولي العهد يهنئ الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بالعيد الوطني لبلادها

سمو ولي العهد يهنئ الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بالعيد الوطني لبلادها
التاريخ
10/27/2024 4:33:39 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية (النهاية)
خ د ع
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