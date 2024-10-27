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مسؤولة أممية: لا يمكن السماح باستمرار ما تفعله قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

10/27/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- قالت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إنه لا يمكن السماح باستمرار ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة المحاصر.
وأضافت مسويا في بيان صحفي مساء أمس السبت أن "المستشفيات قصفت والعاملين في المجال الطبي احتجزوا وأماكن الإيواء أخليت وأحرقت والمسعفين منعوا من إنقاذ الناس من تحت الأنقاض".
ونبهت إلى أن "كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت" مشيرة إلى تقارير تفيد بمقتل مئات الفلسطينيين فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار مرة أخرى.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إيقاف مثل هذا "التجاهل الصارخ" للأساسيات الإنسانية وقواعد الحرب.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أمس أن قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة يضم خمسة منازل على الأقل ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في غزة وصول 77 شهيدا فلسطينيا و289 مصابا إلى المستشفيات الفلسطينية في القطاع خلال 48 ساعة في حين يوجد عشرات المفقودين تحت الأنقاض لم تتمكن الفرق الطبية من انتشالهم.
وتجاوز إجمالي عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حاجز 42 ألف شهيد و100 ألف مصاب. (النهاية)

ع س ت / ش م ع




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