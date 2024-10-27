مسؤولة أممية: لا يمكن السماح باستمرار ما تفعله قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- قالت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إنه لا يمكن السماح باستمرار ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة المحاصر.
وأضافت مسويا في بيان صحفي مساء أمس السبت أن "المستشفيات قصفت والعاملين في المجال الطبي احتجزوا وأماكن الإيواء أخليت وأحرقت والمسعفين منعوا من إنقاذ الناس من تحت الأنقاض".
ونبهت إلى أن "كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت" مشيرة إلى تقارير تفيد بمقتل مئات الفلسطينيين فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار مرة أخرى.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إيقاف مثل هذا "التجاهل الصارخ" للأساسيات الإنسانية وقواعد الحرب.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أمس أن قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة يضم خمسة منازل على الأقل ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في غزة وصول 77 شهيدا فلسطينيا و289 مصابا إلى المستشفيات الفلسطينية في القطاع خلال 48 ساعة في حين يوجد عشرات المفقودين تحت الأنقاض لم تتمكن الفرق الطبية من انتشالهم.
وتجاوز إجمالي عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حاجز 42 ألف شهيد و100 ألف مصاب. (النهاية)
ع س ت / ش م ع
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