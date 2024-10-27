وزارة العدل تطلق خدمة (طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات الحكومية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد إطلاقها خدمة (طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات الحكومية) عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب (المدعي) الحصول على كتاب يقدم للوزارات والهيئات الحكومية للاستعلام عن المدعى عليه وذلك لتقديمه للإدارة العامة للتنفيذ.
وأكدت (العدل) استمرارها في تكثيف الجهود باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) لتحقيق هدفها الأساسي في خدمة المتقاضين. (النهاية)
ض د / خ د ع
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