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وزارة العدل تطلق خدمة (طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات الحكومية)

10/27/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد إطلاقها خدمة (طلب كتاب استعلام للوزارات والهيئات الحكومية) عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب (المدعي) الحصول على كتاب يقدم للوزارات والهيئات الحكومية للاستعلام عن المدعى عليه وذلك لتقديمه للإدارة العامة للتنفيذ.
وأكدت (العدل) استمرارها في تكثيف الجهود باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) لتحقيق هدفها الأساسي في خدمة المتقاضين. (النهاية)

ض د / خ د ع




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