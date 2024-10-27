Sunday, 27 October 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تشدد على ضرورة منع التصعيد وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

10/27/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- شدد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد في المنطقة واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة وعدم استدراجها إلى "حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة" على شعوبها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء أمس السبت "في إطار متابعة التطورات المتلاحقة الخطرة في الشرق الأوسط" وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
ونقل البيان عن عبد العاطي إعرابه خلال الاتصال عن إدانة مصر "لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية" التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتؤدي إلى "تأجيج الوضع بها".
وأوضح البيان أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وللدخول "الكامل وغير المشروط" للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وللافراج عن الأسرى.
وأضاف أنه تم كذلك بحث الجهود المبذولة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان حيث أكد عبد العاطي "مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية".
وكانت إيران قد اعلنت تعرضها فجر امس السبت لهجوم عسكري جوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في أضرار محدودة. (النهاية)

ا س م / م ع ع



MENAFN27102024000071011013ID1108821640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث