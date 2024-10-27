مصر تشدد على ضرورة منع التصعيد وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- شدد وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد في المنطقة واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة وعدم استدراجها إلى "حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة" على شعوبها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء أمس السبت "في إطار متابعة التطورات المتلاحقة الخطرة في الشرق الأوسط" وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
ونقل البيان عن عبد العاطي إعرابه خلال الاتصال عن إدانة مصر "لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية" التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتؤدي إلى "تأجيج الوضع بها".
وأوضح البيان أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وللدخول "الكامل وغير المشروط" للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وللافراج عن الأسرى.
وأضاف أنه تم كذلك بحث الجهود المبذولة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان حيث أكد عبد العاطي "مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية".
وكانت إيران قد اعلنت تعرضها فجر امس السبت لهجوم عسكري جوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في أضرار محدودة. (النهاية)
ا س م / م ع ع
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