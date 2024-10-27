Sunday, 27 October 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة: الكويت تبذل جهودا متواصلة للتصدي لآفة التدخين وفق استراتيجية شاملة

10/27/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 – 10 (كونا) –- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد أن دولة الكويت بالتعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودا متواصلة للتصدي لآفة التدخين القاتلة من خلال استراتيجية شاملة ترتكز على محاور رئيسية هي المكافحة والوقاية والعلاج.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير العوضي للمؤتمر الدولي لمكافحة التبغ تحت عنوان (آفة التدخين وتضارب المصالح) الذي تنظمه الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة ويستمر يومين.
وأضاف أن التبغ أحد أخطر التهديدات الصحية التي يواجهها العالم على الإطلاق وتظهر الإحصائيات أن هناك أكثر من مليار شخص حول العالم يتعاطون التبغ وأن وباء التدخين يتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنويا.
وأوضح أن التبغ يحتوي على مواد كيميائية سامة مثل النيكوتين والسيانيد وهي تلحق الضرر بجسم الإنسان مع مرور الوقت كما يؤدي التدخين إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الرئة وأنواع عديدة من السرطان.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أولت اهتماما خاصا بالآثار السلبية لاقتصاديات صناعة التبغ وتأثيراتها الضارة خصوصا في الدول النامية التي تتكبد خسائر اقتصادية وصحية جسيمة بسبب استيراد أو تصنيع منتجات التبغ.
وذكر أنه انطلاقا من ذلك تأتي أهمية دور الدول في سن التشريعات الصارمة التي تمنع التدخين في مختلف المرافق كما تتحمل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة القاتلة وآثارها السلبية على الصحة العامة والمجتمع.
وثمن الوزير العوضي الدور الذي تؤديه الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان في حماية سياسات الصحة العامة من تأثير دوائر صناعة التبغ والتصدي لحملات ترويج هذه الآفة مبينا أن المؤتمر يسلط الضوء على آفة التبغ والتدخين باعتبارها إحدى أخطر الآفات الاجتماعية التي تهدد حياة الملايين حول العالم.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح في كلمته على "العمل الجاد والمخلص لحماية مجتمعاتنا وخصوصا النشء من مخاطر صناعات التبغ التي أصبحت تستهدفهم مستغلة نفوذها الذي أضحى مؤثرا بشكل كبير على اقتصاديات الدول النامية".
وأوضح الصالح أن مواجهة صناعات وترويج التبغ هي الطريق الأمثل للتقليل من الأضرار التي تسببها خصوصا أن هناك مبالغ طائلة تتكبدها الحكومات لتوفير العلاجات الخاصة من الأمراض الناجمة عن التدخين بكل أنواعه ومصادره لاسيما ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان.
ولفت إلى الأضرار البيئية الناجمة عن زراعة التبغ وصولا للأضرار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها "ما يضعنا أمام مسؤولية توحيد الجهود لتبيان الواقع المخيف الذي نعيشه اليوم بوجود ما يقرب من 1ر1 مليار شخص من مدخني التبغ تتراوح أعمارهم بين 15 عاما أو أكثر منهم 80 في المئة يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 10 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما حول العالم يتعاطون التبغ بما في ذلك 12 مليون مراهق يستخدمون المنتجات الجديدة وهي أرقام تقل عن الواقع بسبب نقص البيانات في أكثر من 70 دولة.
وقال إن التحذيرات تطال السجائر الإلكترونية أيضا التي تحوي النيكوتين وهي ضارة للصحة مثل منتجات التبغ التقليدية والمنتشرة بشكل واسع وسريع بين جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب صغار السن والمراهقين بالإضافة لانتشار التدخين بين النساء.
وبين أن إقامة برامج وطنية لمكافحة التدخين تعتبر إحدى المؤشرات على اهتمام الجهات الحكومية بالتصدي لآفة التدخين والحد من أضراره الصحية والبيئية والاقتصادية ومثل هذه الخطوات يمكن البناء عليها وتكوين شبكات تواصل مع الجهات المختصة للدفع باتجاه وضع السياسات وتطبيقها لمواجهة اقتصادات التبغ. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




MENAFN27102024000071011013ID1108821639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث