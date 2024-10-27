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الذهب يرتفع إلى 2748 دولارا للأونصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

10/27/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- ارتفعت أسعار الذهب لتغلق عند 2748 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ما عزز من دوره كملاذ آمن للمستثمرين وسط الأوضاع الراهنة.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار الذهب حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ ارتفعت العقود الآجلة (تسليم ديسمبر) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 2ر0 بالمئة بما يعادل 7ر5 دولار لتصل إلى 2754 دولارا للأونصة.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء القوي عكس انطباع السوق تجاه الظروف الراهنة رغم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مما يشير إلى تحول المستثمرين نحو استراتيجيات أكثر تحفظا مع تنامي المخاوف الناتجة عن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذاالارتفاع في أسعار الذهب يعكس زيادة الطلب على الأصول الآمنة إذ حقق المعدن النفيس مكاسب بأكثر من 32 في المئة منذ بداية العام مما يجعله خيارا جاذبا للمستثمرين الباحثين عن الأمان وسط الأزمات الراهنة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية لفت إلى استطلاعات جامعة ميشيغان التي أظهرت استقرار توقعات التضخم الأمريكي عند 7ر2 بالمئة للعام المقبل فيما تراجعت التوقعات طويلة الأمد إلى 3 بالمئة.
وأشار التقرير إلى تفاؤل حذر في الأسواق العالمية رغم المخاوف من سياسات البنوك المركزية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة عالمية وتعزيز جاذبية الذهب كاستثمار آمن.
وتناول تأثير اقتراب الانتخابات الأمريكية على الأسواق إذ تظهر استطلاعات الرأي تنافسا حادا بين المرشحين في السباق الرئاسي ما يعني تزايد الإقبال على الذهب وأنه في حال استمرار التصعيد الجيوسياسي فقد تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة.
وبحسب التقرير سيكون الأسبوع الجاري حافلا بالأحداث في الولايات المتحدة حيث سيركز المستثمرون على التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إضافة إلى بيانات مهمة تشمل قوائم الرواتب غير الزراعية ومعدل البطالة ومؤشرات أخرى كمؤشر مديري المشتريات الصناعي وتقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي وكلها مؤشرات مهمة في تحديد أسعار الذهب في الأيام المقبلة.
محليا أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 30ر27 دينار كويتي للغرام (نحو 83 دولارا) فيما سجل الذهب عيار 22 حوالي 25 دينارا للغرام (نحو 5ر76 دولار) بينما استقرت أسعار الفضة عند 372 دينارا (نحو 1215 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / خ د ع




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