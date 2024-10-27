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انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب الياباني

10/27/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب الياباني بنحو 45 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 1300 مرشح على شغل 465 مقعدا في المجلس الذي يتمتع بسلطة تعيين رئيس الوزراء منها 289 مقعدا من الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد و176 مقعدا من خلال التمثيل النسبي في 11 منطقة.
ويحق لنحو 142 مليون مواطن ياباني يبلغون من العمر (18 عاما) أو أكثر الإدلاء بأصواتهم الى حين إغلاق مراكز الاقتراع بحلول الساعة 00ر20 بالتوقيت المحلي (00ر11 بتوقيت غرينيتش).
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع وسط توقعات بإعلان النتائج بحلول صباح غد الاثنين.
وتولى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (67 عاما) منصبه في الأول من أكتوبر الجاري وقرر حل مجلس النواب في التاسع من الشهر ذاته.
وقال إيشيبا الذي يشغل أيضا منصب رئيس (الحزب الليبرالي الديمقراطي) إنه سيعلن الانتصار في هذه الانتخابات إذا تمكن حزبه وشريكه الأصغر في الحكومة حزب (كوميتو الجديد) مجتمعين من الفوز بالأغلبية بإجمالي 233 مقعدا.
وكان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) يمتلك 256 مقعدا في المجلس المنحل في حين كان لدى حزب (كوميتو الجديد) 32 مقعدا.
يذكر أن هذه هي أول انتخابات لمجلس النواب منذ أكتوبر 2021 عندما حقق الائتلاف الحكومي الذي يقوده (الحزب الليبرالي الديمقراطي) فوزا مريحا. (النهاية) م ك / م ع ع

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