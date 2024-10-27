انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب الياباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 27 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت في انتخابات
مجلس النواب الياباني بنحو 45 ألف مركز اقتراع
في جميع أنحاء البلاد.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 1300 مرشح على شغل 465 مقعدا في المجلس الذي يتمتع بسلطة تعيين رئيس الوزراء منها 289 مقعدا من الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد و176 مقعدا من خلال التمثيل النسبي في 11 منطقة.
ويحق لنحو 142 مليون مواطن ياباني يبلغون من العمر (18 عاما) أو أكثر الإدلاء بأصواتهم الى حين إغلاق مراكز الاقتراع بحلول الساعة 00ر20 بالتوقيت المحلي (00ر11 بتوقيت غرينيتش).
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع وسط توقعات بإعلان النتائج بحلول صباح غد الاثنين.
وتولى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (67 عاما) منصبه في الأول من أكتوبر الجاري وقرر حل مجلس النواب في التاسع من الشهر ذاته.
وقال إيشيبا الذي يشغل أيضا منصب رئيس (الحزب الليبرالي الديمقراطي) إنه سيعلن الانتصار في هذه الانتخابات إذا تمكن حزبه وشريكه الأصغر في الحكومة حزب (كوميتو الجديد) مجتمعين من الفوز بالأغلبية بإجمالي 233 مقعدا.
وكان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) يمتلك 256 مقعدا في المجلس المنحل في حين كان لدى حزب (كوميتو الجديد) 32 مقعدا.
يذكر أن هذه هي أول انتخابات لمجلس النواب منذ أكتوبر 2021 عندما حقق الائتلاف الحكومي الذي يقوده (الحزب الليبرالي الديمقراطي) فوزا مريحا. (النهاية) م ك / م ع ع
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