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شوارع بيروت وساحاتها تكتظ بخيم النازحين على وقع أصوات القذائف

10/27/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي (تحقيق مصور)
بيروت - 27 - 10 (كونا) -- على وقع أصوات الصواريخ والقذائف اكتظت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وساحاتها العامة بخيم النازحين الذين فروا مع أطفالهم وعائلاتهم هربا من العدوان المتواصل للاحتلال الإسرائيلي الذي طاول قراهم وبلداتهم.
ولم يجد النازحون مكانا يؤويهم في الملاجئ والمدارس بعدما امتلأت بالفارين من شبح الموت منذ الأيام الأولى لبداية عدوان الاحتلال المكثف على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.
ويقدر عدد النازحين الفارين لاسيما في جنوب لبنان بنحو مليون شخص وسط توقعات بارتفاع أعدادهم مع استمرار الغارات الجوية العنيفة التي يشنها طيران الاحتلال على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ا ب خ




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