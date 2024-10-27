شوارع بيروت وساحاتها تكتظ بخيم النازحين على وقع أصوات القذائف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فواز العتيبي (تحقيق مصور)
بيروت - 27 - 10 (كونا) -- على وقع أصوات الصواريخ والقذائف اكتظت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وساحاتها العامة بخيم النازحين الذين فروا مع أطفالهم وعائلاتهم هربا من العدوان المتواصل للاحتلال الإسرائيلي الذي طاول قراهم وبلداتهم.
ولم يجد النازحون مكانا يؤويهم في الملاجئ والمدارس بعدما امتلأت بالفارين من شبح الموت منذ الأيام الأولى لبداية عدوان الاحتلال المكثف على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.
ويقدر عدد النازحين الفارين لاسيما في جنوب لبنان بنحو مليون شخص وسط توقعات بارتفاع أعدادهم مع استمرار الغارات الجوية العنيفة التي يشنها طيران
الاحتلال على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / ا ب خ
MENAFN27102024000071011013ID1108821635
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