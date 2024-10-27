فندق القصر متروبول يحصد جائزة عالمية في فئة الفنادق الصغيرة الفاخرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجموعة أتيكو فخر الدين عزام فخر الدين، في حفل توزيع جوائز World Luxury Awards الذي أُقيم في غالغورم، أيرلندا الشمالية، في 19 أكتوبر.
وتسلم عزام الجائزة التي تُعتبر قمة التكريم في مجال الفندقة، حيث يتم التصويت عليها من قِبل الضيوف والمسافرين والمهنيين في هذا القطاع.
وتستقطب هذه الجوائز السنوية أكثر من 300,000 مسافر دولي يصوتون على مدى ثلاثة أسابيع لاختيار الفائزين، مما يمنح الفنادق الفاخرة فرصة لعرض خدماتها المتميزة والمنافسة في فئات متنوعة.
وقد حصل فندق القصر متروبول على جائزة فئة "الفنادق الصغيرة الفاخرة" أو البوتيك، إلى جانب جوائز تقديرية أخرى تشمل "الفنادق المعنية بالفنون الراقية" و"الفنادق التي تقدم تجربة طعام فاخرة".
وتأتي هذه الجوائز كاعتراف متواصل بالتميز الذي يُقدمه فندق القصر متروبول على مدار 18 عامًا، مسلطة الضوء على إسهاماته البارزة في قطاع الضيافة الفاخرة على مستوى العالم.
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