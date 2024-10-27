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فندق القصر متروبول يحصد جائزة عالمية في فئة الفنادق الصغيرة الفاخرة

10/27/2024 4:31:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شارك المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجموعة أتيكو فخر الدين عزام فخر الدين، في حفل توزيع جوائز World Luxury Awards الذي أُقيم في غالغورم، أيرلندا الشمالية، في 19 أكتوبر.

وتسلم عزام الجائزة التي تُعتبر قمة التكريم في مجال الفندقة، حيث يتم التصويت عليها من قِبل الضيوف والمسافرين والمهنيين في هذا القطاع.


وتستقطب هذه الجوائز السنوية أكثر من 300,000 مسافر دولي يصوتون على مدى ثلاثة أسابيع لاختيار الفائزين، مما يمنح الفنادق الفاخرة فرصة لعرض خدماتها المتميزة والمنافسة في فئات متنوعة.


وقد حصل فندق القصر متروبول على جائزة فئة "الفنادق الصغيرة الفاخرة" أو البوتيك، إلى جانب جوائز تقديرية أخرى تشمل "الفنادق المعنية بالفنون الراقية" و"الفنادق التي تقدم تجربة طعام فاخرة".


وتأتي هذه الجوائز كاعتراف متواصل بالتميز الذي يُقدمه فندق القصر متروبول على مدار 18 عامًا، مسلطة الضوء على إسهاماته البارزة في قطاع الضيافة الفاخرة على مستوى العالم.


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