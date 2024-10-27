55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأحد، عند 55.60 دينار عند لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53.50 دينار لجهة الشراء.



وحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.70 دينار و 49 دينارا على التوالي.