189 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 9 أشهر

‎حقق الميزان التجاري بين الأردن وقطر، نموا بنسبة 6.1 بالمئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وذلك على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2023.



‎ووفقا لبيانات إحصائية حديثة أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأحد، حول تجارة قطر الخارجية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال أول تسعة أشهر من هذا العام، نحو 690 مليون ريال قطري (189.5 مليون دولار)، ارتفاعا من 650 مليون ريال قطري (178.5 مليون دولار) العام الماضي، و600 مليون ريال (164.8 مليون دولار) خلال أول تسعة أشهر من العام 2022.



‎وتشمل صادرات الأردن إلى قطر، العديد من السلع والمنتجات المتنوعة الاستهلاكية والغذائية ومنها، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، والخضار والفاكهة، واللحوم، والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور المجمدة، والبيض، والقهوة الأردنية.



‎ويستهلك السوق القطري وفقا لأرقام رسمية، أكثر من ألف طن من الخضار والفاكهة يوميا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الزراعي المحلي نحو 100 ألف طن سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 70 بالمئة، لكن هذه المعدلات من الاستهلاك، تسجل ارتفاعا مضاعفا خلال مناسبات معينة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد.



‎وتحظى السلع والمنتجات الاستهلاكية الأردنية ولاسيما الغذائية، برواج كبير في السوق المحلي القطري، حيث تشهد إقبالا واسعا من معظم شرائح المستهلكين.

‎وتتميز هذه السلع بتنافسيتها العالية وأسعارها المعقولة مقارنة مع المنتجات المثيلة الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية، كما تتميز بجودة عالية، تلبي تطلعات ورغبات المستهلكين.



‎وتشمل صادرات قطر للسوق الأردني، المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية.



‎ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر تطورا كبيرا ومتسارعا منذ عدة سنوات، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي سجلت قفزة كبيرة بشكل خاص خلال العامين الماضيين.-(بترا)