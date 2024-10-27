المفوضية: 6.051 لاجئا يرغبون بالعمل في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين من غير السوريين الراغبين بالعمل بالأردن يبلغ 6.051 شخصا، نسبة الذكور منهم 69 % والإناث 31 %.
وأوضح التقرير أن مجالات الدراسة الشائعة للجامعيين هي إدارة الأعمال، المحاسبة، علوم الحاسوب، اللغة الإنجليزية، القانون، أما القطاعات التي يمتلكون فيها خبرة عملية، التجارة، الرعاية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، الزراعة، النقل، التصنيع، البناء، الحرف اليدوية، التعليم، والخدمات المالية.
في حين بين ملخص التعليم
والخبرة المهنية، أن 47 % من اللاجئين المسجلين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، و13 % حاصلون على شهادة تعليم ثانوي فقط، و22% تلقوا تعليما غير رسمي في الأردن، ومن بين الأفراد، 46 % لديهم خبرة مهنية، 22 % منهم يعتبرون خبراء في مجالاتهم.
وأشار التقرير إلى أنه من بين حوالي 15.700 لاجئ لديهم الخبرة العملية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوجد منهم 432 لاجئا في الأردن.
وأوضح التقرير، الذي نشر الشهر الحالي، أن 94 % منهم ذكور و90 % منهم مقيمون في عمان، إربد، المفرق والزرقاء. كما أن 53 % من هؤلاء اللاجئين عملوا خلال الـ 12 شهرا الماضية.
ويستند التقرير لمعدل استجابة بنسبة 88 % من اللاجئين المسجلين والذين كانوا على اتصال مع المفوضية في آخر 18 شهرا.
في حين أن التدريب والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أظهر أن 412 لاجئا تدربوا بالأردن، و745 لاجئا حاصلون على تعليم عالي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 190 لاجئا لديهم خلفية تعليمية مهنية، و70 طالبا مسجلين حاليا في التعليم العالي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأما بالنسبة للمهارات اللغوية في اللغة الإنجليزية لدى اللاجئين ذوي الخبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أظهر التقرير أن 80 % لديهم مستوى جيد في التحدث، 73 % لديهم مستوى جيد في القراءة، و78 % لديهم مستوى جيد في الكتابة.
وكان توزيع الخبرة العملية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب الفئة الوظيفية فقد توزعت بين فنيّو الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، ومهندسو الكهرباء والإلكترونيات، وفنيو الحاسوب، ومشغلو الاتصالات، والمعلومات والتوثيق، وفنيو الاتصالات.
في حين بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويبلغون سن العمل (18-64 عاما): 13.489 لاجئا من هؤلاء، أكمل حوالي 37 % تعليمهم العالي، و32 % منهم تلقوا تعليمهم العالي بالأردن، 38 % منهم عملوا خلال الـ 12 شهرا الماضية.
في حين أن أقل من 5 % من السوريين المتعلمين يحملون تصريح عمل قانوني.
وأما بالنسبة للراغبين بالعمل فقد أظهر التقرير أن 55 % من اللاجئين المتعلمين الذين لا يعملون حاليًا يرغبون بالعمل، و79 % منهم على استعداد للتنقل للعمل، و51 % مستعدون للانتقال من أجل الفرص الوظيفية.
وتوزعت أسباب عدم الرغبة بالعمل بين 48 % جراء نقص الفرص الوظيفية، و28 % بسبب ظروف العمل السيئة، و22 % بسبب الأجور المنخفضة.
في حين أن أهم مجالات العمل للاجئين المتعلمين (السوريين وغير السوريين) توزعت بين السوريون: التعليم، الأعمال والقانون، الصحة والرعاية الصحية، الهندسة، الفنون والعلوم الإنسانية، ولغير السوريين: الخدمات، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية، الفنون والعلوم الإنسانية.
وأما بخصوص قطاعات العمل للسوريين العاملين من ذوي التعليم العالي، فكانت أعلى القطاعات هي التعليم، ثم الصحة والرعاية الصحية، ثم الأعمال والقانون.
وأهم برامج التدريب المهني، كانت التعليم، الصحة والرعاية الصحية، الهندسة الميكانيكية، التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات.
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