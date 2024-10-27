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المفوضية: 6.051 لاجئا يرغبون بالعمل في الأردن

10/27/2024 4:31:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين من غير السوريين الراغبين بالعمل بالأردن يبلغ 6.051 شخصا، نسبة الذكور منهم 69 % والإناث 31 %.
وأوضح التقرير أن مجالات الدراسة الشائعة للجامعيين هي إدارة الأعمال، المحاسبة، علوم الحاسوب، اللغة الإنجليزية، القانون، أما القطاعات التي يمتلكون فيها خبرة عملية، التجارة، الرعاية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، الزراعة، النقل، التصنيع، البناء، الحرف اليدوية، التعليم، والخدمات المالية.
في حين بين ملخص التعليم والخبرة المهنية، أن 47 % من اللاجئين المسجلين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، و13 % حاصلون على شهادة تعليم ثانوي فقط، و22% تلقوا تعليما غير رسمي في الأردن، ومن بين الأفراد، 46 % لديهم خبرة مهنية، 22 % منهم يعتبرون خبراء في مجالاتهم.
وأشار التقرير إلى أنه من بين حوالي 15.700 لاجئ لديهم الخبرة العملية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوجد منهم 432 لاجئا في الأردن.
وأوضح التقرير، الذي نشر الشهر الحالي، أن 94 % منهم ذكور و90 % منهم مقيمون في عمان، إربد، المفرق والزرقاء. كما أن 53 % من هؤلاء اللاجئين عملوا خلال الـ 12 شهرا الماضية.
ويستند التقرير لمعدل استجابة بنسبة 88 % من اللاجئين المسجلين والذين كانوا على اتصال مع المفوضية في آخر 18 شهرا.
في حين أن التدريب والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أظهر أن 412 لاجئا تدربوا بالأردن، و745 لاجئا حاصلون على تعليم عالي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 190 لاجئا لديهم خلفية تعليمية مهنية، و70 طالبا مسجلين حاليا في التعليم العالي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأما بالنسبة للمهارات اللغوية في اللغة الإنجليزية لدى اللاجئين ذوي الخبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أظهر التقرير أن 80 % لديهم مستوى جيد في التحدث، 73 % لديهم مستوى جيد في القراءة، و78 % لديهم مستوى جيد في الكتابة.
وكان توزيع الخبرة العملية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب الفئة الوظيفية فقد توزعت بين فنيّو الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، ومهندسو الكهرباء والإلكترونيات، وفنيو الحاسوب، ومشغلو الاتصالات، والمعلومات والتوثيق، وفنيو الاتصالات.
في حين بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويبلغون سن العمل (18-64 عاما): 13.489 لاجئا من هؤلاء، أكمل حوالي 37 % تعليمهم العالي، و32 % منهم تلقوا تعليمهم العالي بالأردن، 38 % منهم عملوا خلال الـ 12 شهرا الماضية.
في حين أن أقل من 5 % من السوريين المتعلمين يحملون تصريح عمل قانوني.
وأما بالنسبة للراغبين بالعمل فقد أظهر التقرير أن 55 % من اللاجئين المتعلمين الذين لا يعملون حاليًا يرغبون بالعمل، و79 % منهم على استعداد للتنقل للعمل، و51 % مستعدون للانتقال من أجل الفرص الوظيفية.
وتوزعت أسباب عدم الرغبة بالعمل بين 48 % جراء نقص الفرص الوظيفية، و28 % بسبب ظروف العمل السيئة، و22 % بسبب الأجور المنخفضة.
في حين أن أهم مجالات العمل للاجئين المتعلمين (السوريين وغير السوريين) توزعت بين السوريون: التعليم، الأعمال والقانون، الصحة والرعاية الصحية، الهندسة، الفنون والعلوم الإنسانية، ولغير السوريين: الخدمات، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية، الفنون والعلوم الإنسانية.
وأما بخصوص قطاعات العمل للسوريين العاملين من ذوي التعليم العالي، فكانت أعلى القطاعات هي التعليم، ثم الصحة والرعاية الصحية، ثم الأعمال والقانون.
وأهم برامج التدريب المهني، كانت التعليم، الصحة والرعاية الصحية، الهندسة الميكانيكية، التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات.

MENAFN27102024000072011014ID1108821598

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