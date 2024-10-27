أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأحد، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
اما الأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات محلية ومتفرقة من المطر في أجزاء من مناطق شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 9, وفي مناطق البادية 28 - 11, وفي مناطق السهول 25 - 14, وفي الأغوار الشمالية 31 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)
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