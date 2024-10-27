أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

يكون الطقس اليوم الأحد، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما الأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات محلية ومتفرقة من المطر في أجزاء من مناطق شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 9, وفي مناطق البادية 28 - 11, وفي مناطق السهول 25 - 14, وفي الأغوار الشمالية 31 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)