Sunday, 27 October 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

10/27/2024 4:31:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يكون الطقس اليوم الأحد، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


اما الأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات محلية ومتفرقة من المطر في أجزاء من مناطق شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 9, وفي مناطق البادية 28 - 11, وفي مناطق السهول 25 - 14, وفي الأغوار الشمالية 31 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)

MENAFN27102024000072011014ID1108821596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث