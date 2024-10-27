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عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان

10/27/2024 4:31:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت - استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، أمس، جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وفجر جيش الاحتلال مساحات واسعة في بلدتي العديسة والطيبة أدت إلى تدمير كبير في المباني.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينة بعلبك وبلدات عديدة في جنوب لبنان والبقاع.
وكانت سلسلة غارات عنيفة استهدفت الليلة الماضية مناطق الكفاءات وبرج البراجنة وحارة الحريك والسان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بسلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على القطراني فيما يسمى جورة خضر أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بلدات السريرة والقطراني وداريا شبيل، وحريق في حرج جورة خضر.
وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ قصفا مدفعيا فوسفوريا على أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا، وغارة على زوطر الشرقية.
وأعلن حزب الله اللبناني امس أنه شن هجوما على قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية جنوب تل أبيب بـ"سرب من المسيرات الانقضاضية أصابت الأهداف بدقة"، مضيفا أنه قصف بالصواريخ جنودا صهاينة في محيط بلدة عيتا الشعب الحدودية، إحدى النقاط الرئيسية التي تحاول القوات الاحتلالية التوغل منها إلى جنوب لبنان.
وقال الحزب -في بيان له- إن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية "تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب"، حيث يخوض الطرفان منذ نهاية الشهر الماضي اشتباكات متقطعة "من مسافة صفر"، وفق الحزب.
وكانت قوة صهيونية تمكنت الأسبوع الماضي من رفع علم الاحتلال على خزان المياه الرئيسي المغذي للبلدة، بموازاة تقدم دبابات إلى محيط منازل سكنية عند أطرافها.
ويخوض مقاتلو حزب الله يوميا معارك شرسة ضد قوات الجيش الصهيوني بجنوب لبنان، وأوقعوا الجمعة فقط 10 قتلى في صفوفهم، بينهم عدد من الضباط.
على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال إنه "رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعترض بعضها".
وفي بيان آخر له أمس على منصة إكس، أعلن الجيش الصهيوني مهاجمته أكثر من 70 هدفا لحزب الله في لبنان جوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعضها بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول(سبتمبر) الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2634 شهيدا و12 ألفا و252 مصابا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول(سبتمبر) الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية معلنة.-(وكالات)

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