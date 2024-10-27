عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت - استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، أمس، جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وفجر جيش الاحتلال مساحات واسعة في بلدتي العديسة والطيبة أدت إلى تدمير كبير في المباني.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينة بعلبك وبلدات عديدة في جنوب لبنان والبقاع.
وكانت سلسلة غارات عنيفة استهدفت الليلة الماضية مناطق الكفاءات وبرج البراجنة وحارة الحريك والسان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بسلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على القطراني فيما يسمى جورة خضر أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بلدات السريرة والقطراني وداريا شبيل، وحريق في حرج جورة خضر.
وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ قصفا مدفعيا فوسفوريا على أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا، وغارة على زوطر الشرقية.
وأعلن حزب الله اللبناني امس أنه شن هجوما على قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية جنوب تل أبيب بـ"سرب من المسيرات الانقضاضية أصابت الأهداف بدقة"، مضيفا أنه قصف بالصواريخ جنودا صهاينة في محيط بلدة عيتا الشعب الحدودية، إحدى النقاط الرئيسية التي تحاول القوات الاحتلالية التوغل منها إلى جنوب لبنان.
وقال الحزب -في بيان له- إن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية "تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب"، حيث يخوض الطرفان منذ نهاية الشهر الماضي اشتباكات متقطعة "من مسافة صفر"، وفق الحزب.
وكانت قوة صهيونية تمكنت الأسبوع الماضي من رفع علم الاحتلال على خزان المياه الرئيسي المغذي للبلدة، بموازاة تقدم دبابات إلى محيط منازل سكنية عند أطرافها.
ويخوض مقاتلو حزب الله يوميا معارك شرسة ضد قوات الجيش الصهيوني بجنوب لبنان، وأوقعوا الجمعة فقط 10 قتلى في صفوفهم، بينهم عدد من الضباط.
على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال إنه "رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعترض بعضها".
وفي بيان آخر له أمس على منصة إكس، أعلن الجيش الصهيوني مهاجمته أكثر من 70 هدفا لحزب الله في لبنان جوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعضها بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول(سبتمبر) الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2634 شهيدا و12 ألفا و252 مصابا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول(سبتمبر) الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية معلنة.-(وكالات)
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