المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف إسرائيلي حيوي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر للمرة الثانية اليوم الأحد.



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تليغرام": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024 ، للمرة الثانية، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".



وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".



وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية". RT