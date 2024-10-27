المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف إسرائيلي حيوي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر للمرة الثانية اليوم الأحد.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تليغرام": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024 ، للمرة الثانية، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية". RT
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