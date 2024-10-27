مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع عباس من زيارة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني لوكالة "نوفوستي" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل والقتال الدائر هناك يمنعانه من ذلك.
وقال الهباش على هامش قمة "بريكس" في قازان التي جرت مؤخرا: "إن الرئيس عباس لا يزال مصمما على تنفيذ هذه الخطوة الزيارة إلى قطاع غزة، على الرغم من المخاطر المصاحبة لها، إلا أن هذه الخطوة تعرقلها إسرائيل التي تشن حربا همجية على كل شبر".
وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية رياض المالكي لوكالة ريا نوفوستي إن إسرائيل رفضت زيارة عباس إلى قطاع غزة. نوفوستي
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