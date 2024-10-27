مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع عباس من زيارة غزة

صرح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني لوكالة "نوفوستي" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل والقتال الدائر هناك يمنعانه من ذلك.



وقال الهباش على هامش قمة "بريكس" في قازان التي جرت مؤخرا: "إن الرئيس عباس لا يزال مصمما على تنفيذ هذه الخطوة الزيارة إلى قطاع غزة، على الرغم من المخاطر المصاحبة لها، إلا أن هذه الخطوة تعرقلها إسرائيل التي تشن حربا همجية على كل شبر".



وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية رياض المالكي لوكالة ريا نوفوستي إن إسرائيل رفضت زيارة عباس إلى قطاع غزة. نوفوستي