Sunday, 27 October 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع عباس من زيارة غزة

10/27/2024 4:31:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صرح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني لوكالة "نوفوستي" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل والقتال الدائر هناك يمنعانه من ذلك.
وقال الهباش على هامش قمة "بريكس" في قازان التي جرت مؤخرا: "إن الرئيس عباس لا يزال مصمما على تنفيذ هذه الخطوة الزيارة إلى قطاع غزة، على الرغم من المخاطر المصاحبة لها، إلا أن هذه الخطوة تعرقلها إسرائيل التي تشن حربا همجية على كل شبر".


وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية رياض المالكي لوكالة ريا نوفوستي إن إسرائيل رفضت زيارة عباس إلى قطاع غزة. نوفوستي

MENAFN27102024000072011014ID1108821592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث