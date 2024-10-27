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ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

10/27/2024 4:31:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه لن يرسل العسكريين الأمريكيين إلى دول أجنبية للمشاركة في النزاعات المسلحة في حال فوزه في الانتخابات.
وقال ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا، يوم السبت: "خلال ولايتي لم تخض الولايات المتحدة أي حروب. وقمنا بتحقيق السلام بفضل القوة. وهذا رائع. أنتم لا يجب أن ترسلوا أطفالكم للحرب ليفجروهم من أجل بلد لم تسمعوا به أصلا".


 وتابع "لن أرسلكم للقتال والموت في الحروب الخارجية الغبية التي لا نهاية لها".

وأعرب ترامب عن قناعته بأنه في حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ستنتظر الأمريكيين المشاركة في الحروب في الخارج، قائلا "ستجرنا الى حرب عالمية ثالثة لأنها غير مؤهلة على الإطلاق".

يذكر أن انتخابات الرئاسة من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث سيواجه الجمهوري دونالد ترامب مرشحة الديمقراطيين، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس.

المصدر: تاس

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