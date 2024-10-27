باحثان: صور أقمار صناعية تظهر ضرب إسرائيل لموقع نووي سابق في إيران

قال باحث أمريكي إن ضربة إسرائيلية أمس السبت استهدفت منشأة كانت جزءا من برنامج إيران السابق لتطوير أسلحة نووية، وذكر هو وباحث آخر أن الضربات استهدفت أيضا منشآت تستخدم لخلط وقود الصواريخ الصلب.



وجاء هذا في تقييمين منفصلين من الباحثين بناء على صور أقمار صناعية. وتوصل إلى هذه النتائج ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة والذي يرأس معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة بحثية، وديكر إيفليث، محلل أبحاث مشارك في سي.إن.إيه، وهي مؤسسة أبحاث في واشنطن.



وقالا إن إسرائيل ضربت منشآت في موقع بارشين العسكري الضخم بالقرب من طهران. وقال إيفليث إن إسرائيل قصفت أيضا موقع خجير، وهو موقع ضخم لإنتاج الصواريخ بالقرب من طهران.



وقال إيفليث إن الضربات الإسرائيلية ربما“أعاقت بشكل كبير قدرة إيران على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة”.



وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث موجات من الهجمات باستخدام طائرات حربية ضربت مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران في وقت مبكر من صباح أمس السبت ردا على إطلاق طهران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل.



وقال الجيش الإيراني إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استخدمت“رؤوسا حربية خفيفة للغاية” لضرب أنظمة رادار حدودية في إقليمي عيلام وخوزستان وفي محيط طهران.



وفي منشورات على منصة إكس، قال أولبرايت إن صورا من أقمار صناعية تجارية أظهرت أن إسرائيل ضربت منشأة في بارشين تسمى (طالقان 2) كانت تستخدم في اختبار الأنشطة خلال العمل على خطة آماد وهي برنامج تطوير أسلحة نووية تخلت عنه إيران.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المخابرات الأمريكية، إن إيران أغلقت ذلك البرنامج في 2003. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.



وتمكن أولبرايت من الاطلاع على ملفات ذلك البرنامج السابق وقت عمله على كتاب بعد أن تمكن جهاز الموساد الإسرائيلي من سرقتها من طهران في 2018.

وقال على إكس إن الملفات الأرشيفية أظهرت أن إيران أبقت على معدات اختبار مهمة في طالقان 2.



وأضاف أن إيران ربما نقلت مواد مهمة قبل الضربة الجوية لكن“حتى إذا لم تبق أي معدات في الداخل” فالمنشأة كانت ستقدم“قيمة جوهرية” لأي أنشطة مستقبلية مرتبطة بالأسلحة النووية.



وقال أولبرايت إنه راجع صور الأقمار الصناعية التجارية لموقع بارشين والتي يبدو أنها أظهرت أن ضربة إسرائيلية ألحقت أضرارا بثلاثة مبان، على بعد نحو 320 مترا من طالقان 2، اثنان منها استخدما لخلط الوقود الصلب فيها للصواريخ الباليستية.

ولم يحدد الشركة التجارية التي حصل منها على الصور.



وقال إيفليث إن صورة لمجمع بارشين العسكري من شركة بلانيت لابس، وهي شركة أقمار صناعية تجارية، أظهرت أن إسرائيل دمرت ثلاثة مبان لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية ومستودعا.



وأضاف أن صور بلانيت لابس أظهرت أيضا أن ضربة إسرائيلية دمرت مبنيين في خجير كانا يستخدمان لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.



وبحسب الصورة، كان المبنيان محاطان بسواتر ترابية مرتفعة. وترتبط مثل هذه التصميمات بإنتاج الصواريخ، وهي مصممة لمنع انفجار في مبنى واحد من تفجير مواد قابلة للاشتعال في بنايات مجاورة.



وقال إيفليث:“تقول إسرائيل إنها استهدفت مباني تحتوي على خلاطات للوقود الصلب... هذه الخلاطات الصناعية يصعب تصنيعها وتخضع لضوابط التصدير.

واستوردت إيران العديد منها على مر السنين بتكلفة باهظة، ومن المرجح أن تجد صعوبة في استبدالها”.



وأضاف أن إسرائيل ربما تمكنت من خلال عملية محدودة من توجيه ضربة قوية لقدرة إيران على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة، مما يجعل من الصعب على أي هجوم صاروخي إيراني مستقبلي اختراق الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية.

وقال إن“الضربات تبدو دقيقة للغاية”.



وذكر موقع إكسيوس أن إسرائيل دمرت في الضربات 12“خلاطا صناعيا” تستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ونقل عن ثلاثة مصادر إسرائيلية لم يسمها قولها إن ذلك ألحق أضرارا جسيمة بقدرة إيران على تجديد مخزونها الصاروخي وقد يردع إيران عن شن ضربات صاروخية كبيرة أخرى على إسرائيل.



وتملك إيران أكبر ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، وقال مسؤولون أمريكيون إنها زودت روسيا بالصواريخ لاستخدامها ضد أوكرانيا، وكذلك الحوثيين في اليمن وجماعة“حزب الله” اللبنانية.



وتنفي طهران وموسكو حصول روسيا على صواريخ إيرانية.



وذكرت رويترز أن صورا لشركة بلانيت لابس راجعها في وقت سابق من هذا العام، إيفليث وجيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري أظهرت توسعات كبيرة في خجير ومجمع مدرس العسكري بالقرب من طهران. ووفقا لتقيماتهما كانت هذه التوسعات تهدف إلى تعزيز إنتاج الصواريخ.



وأكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار هذا الاستنتاج.-(رويترز)