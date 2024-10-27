أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3214 طنا، منها 1982طن خضار، و962 طن فواكه، و262 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 20-35، والبطاطا 50-75، والبندورة 10- 25، والجزر 40-50، والخيار 40-60، والزهرة 20- 40، والليمون 35-65، والموز البلدي 35-65 قرشا.-(بترا)