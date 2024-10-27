أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3214 طنا، منها 1982طن خضار، و962 طن فواكه، و262 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 20-35، والبطاطا 50-75، والبندورة 10- 25، والجزر 40-50، والخيار 40-60، والزهرة 20- 40، والليمون 35-65، والموز البلدي 35-65 قرشا.-(بترا)
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