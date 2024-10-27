إصابات في استهداف حزب الله لشركة صناعات عسكرية في إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية قرب عكا‏ بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وأفادت مراسلتنا بوقوع إصابتين في المنطقة الصناعية بالجليل الأعلى. ‏



وفي بيان صادر عن "حزب الله" اللبناني: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من صباح يوم الأحد هجوما ‏جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا".



وذكرت منظومة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل إصابتين في المنطقة الصناعية قرب عكا جراء انفجار تسبّبت به طائرة مسيّرة وصلت إلى المكان، كما أحدثت بعض الأضرار بالمصنع.



وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، تم رصد مسيّرة اخترقت المجال الجوي من جهة لبنان، وسقطت في منطقة بار-ليف الصناعية، ويتم التحقيق في الحادث.



كما وردت تحذيرات أخرى من تسلّل طائرات معادية إلى منطقة الجليل الغربي.

وسبق ذلك سماع تحذيرات إضافية من تسلّل طائرات معادية في نهاريا، شيفي تسيون، المزرعة، ريغفا، إيفرون، مقاتلي الغيتو، أبو سنان، عيمقة، بيت هعيمك، كفر ياسيف، العلامات، نس عميم ومسار القافلة.



في حين دوت الإنذارات في نهاريا والمنطقة خوفا من تسلّل طائرات معادية أيضا.

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