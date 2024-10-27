إصابات في استهداف حزب الله لشركة صناعات عسكرية في إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية قرب عكا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وأفادت مراسلتنا بوقوع إصابتين في المنطقة الصناعية بالجليل الأعلى.
وفي بيان صادر عن "حزب الله" اللبناني: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من صباح يوم الأحد هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا".
وذكرت منظومة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل إصابتين في المنطقة الصناعية قرب عكا جراء انفجار تسبّبت به طائرة مسيّرة وصلت إلى المكان، كما أحدثت بعض الأضرار بالمصنع.
وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، تم رصد مسيّرة اخترقت المجال الجوي من جهة لبنان، وسقطت في منطقة بار-ليف الصناعية، ويتم التحقيق في الحادث.
كما وردت تحذيرات أخرى من تسلّل طائرات معادية إلى منطقة الجليل الغربي.
وسبق ذلك سماع تحذيرات إضافية من تسلّل طائرات معادية في نهاريا، شيفي تسيون، المزرعة، ريغفا، إيفرون، مقاتلي الغيتو، أبو سنان، عيمقة، بيت هعيمك، كفر ياسيف، العلامات، نس عميم ومسار القافلة.
في حين دوت الإنذارات في نهاريا والمنطقة خوفا من تسلّل طائرات معادية أيضا.
RT
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