بزشكيان: الشعب الإيراني سيرد على هجوم إسرائيل بـحكمة وذكاء

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن شعب بلاده سيرد على الهجوم الإسرائيلي بـ"حكمة وذكاء".



جاء ذلك في منشور للرئيس الإيراني على حسابه بمنصة إكس، تعليقا على تعرض بلاده لهجوم إسرائيلي السبت أدى لمقتل 4 جنود.



وأعرب بزشكيان عن تعازيه لأسر ضحايا الجنود القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي.

وقال: "ليعلم أعداء إيران، أن شعبنا الشجاع سيدافع بلا خوف عن أرضه، وسيرد على كل حماقة بحكمة وذكاء".



وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".



وبحسب بيان للجيش الإيراني، تسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل 4 جنود.



وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.-(وكالات)