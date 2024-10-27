بزشكيان: الشعب الإيراني سيرد على هجوم إسرائيل بـحكمة وذكاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن شعب بلاده سيرد على الهجوم الإسرائيلي بـ"حكمة وذكاء".
جاء ذلك في منشور للرئيس الإيراني على حسابه بمنصة إكس، تعليقا على تعرض بلاده لهجوم إسرائيلي السبت أدى لمقتل 4 جنود.
وأعرب بزشكيان عن تعازيه لأسر ضحايا الجنود القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي.
وقال: "ليعلم أعداء إيران، أن شعبنا الشجاع سيدافع بلا خوف عن أرضه، وسيرد على كل حماقة بحكمة وذكاء".
وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".
وبحسب بيان للجيش الإيراني، تسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل 4 جنود.
وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.-(وكالات)
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