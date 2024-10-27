الألبسة تستحوذ على إجمالي الصادرات الوطنية بنسبة 19.5%

حازت 6 سلع صناعية على 57.1 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، والمقدرة بـ 5.644 مليار دينار.



وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تركزت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.



واستحوذت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى بنسبة 19.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية لنهاية آب الماضي لهذا العام، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 10.8 بالمئة.



أما بالنسبة لنمو الصادرات الوطنية، فقد نمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ما أسهم في ارتفاع الصادرات الوطنية لهذه الفترة.



وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لذات الفترة بنسبة 22.0 بالمئة، لتصل إلى 1.099 مليار دينار، مقابل 901 مليون للفترة نفسها من العام السابق.



أما عن محضرات الصيدلة، فقد نمت صادراتها لنهاية آب الماضي لهذا العام، بنسبة 16.0 بالمئة، لتسجل 376 مليون دينار، مقارنة مع 324 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.



في جهة مقابلة، انخفضت نسب الصادرات الوطنية للفترة ذاتها، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 14.6 بالمئة، الحلي والمجوهرات بنسبة 14.1 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 32.3 بالمئة، والفوسفات بنسبة 16.0 بالمئة.



وفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية للفترة ذاتها، نحو 610 ملايين دينار، مقابل 714 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 480 مليون دينار، مقابل 559 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.



ووصلت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شهر آب من العام الحالي إلى 318 مليون دينار، مقابل 470 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت قيمة صادرات الفوسفات 341 مليون دينار، مقابل 406 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي.



وبناءً على هذه البيانات، ساهم ارتفاع الصادرات الوطنية بانخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة لنفس الفترة بنسبة 1.0 بالمئة، ليسجل 6.229 مليار دينار.



وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى. بترا