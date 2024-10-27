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خامنئي: يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني

10/27/2024 4:30:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إنه يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني وعليهم أن يفهموا قوة وإرادة الشعب الإيراني.


وأضاف "يجب ألا يتم تضخيم الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني قبل ليلتين ولا التقليل من أهميتها. المسؤولون سيحددون كيفية إظهار قوتنا وإرادة شعبنا ويجب تنفيذ ما هو في مصلحة البلاد والشعب".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 3 موجات من الهجمات باستخدام طائرات حربية ضربت مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في وقت مبكر من صباح السبت، رداً على إطلاق طهران في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل.


وأعلن الجيش الإيراني أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استخدمت ((رؤوساً حربية خفيفة للغاية))، لضرب أنظمة رادار حدودية في إقليمي عيلام وخوزستان وفي محيط طهران.-(وكالات)

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