خامنئي: يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إنه يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني وعليهم أن يفهموا قوة وإرادة الشعب الإيراني.
وأضاف "يجب ألا يتم تضخيم الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني قبل ليلتين ولا التقليل من أهميتها. المسؤولون سيحددون كيفية إظهار قوتنا وإرادة شعبنا ويجب تنفيذ ما هو في مصلحة البلاد والشعب".
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 3 موجات من الهجمات باستخدام طائرات حربية ضربت مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في وقت مبكر من صباح السبت، رداً على إطلاق طهران في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإيراني أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استخدمت ((رؤوساً حربية خفيفة للغاية))، لضرب أنظمة رادار حدودية في إقليمي عيلام وخوزستان وفي محيط طهران.-(وكالات)
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